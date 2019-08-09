Шведы создадут комитет по безопасности секс-игрушек. В Эстонии поддерживают это начинание

Шведское отделение Международной организации по стандартизации (ISO) предложило сформировать новый технический комитет, который будет заниматься безопасностью секс-игрушек. Министерство социальной защиты Эстонии и Департамент здоровья поддержали это предложение.
Новый технический комитет намереваются создать для того, чтобы интимные игрушки для взрослых были бы более безопасны. Ведь они могут содержать различные химические вещества, которые в случае обычных детских игрушек уже запрещены.
Инициаторы начинания надеются, что к делу создания нового комитета присоединятся Департамент защиты прав потребителей и Технический надзор, ведь речь идет о безопасности товара, часть которого имеет и техническую начинку.
Министерство социальной защиты Эстонии поддерживает позицию Департамента здравоохранения. Окончательное решение по необходимости участия Эстонии в создании нового комитета сформулирует Эстонский центр стандартизации.
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