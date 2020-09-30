30.09.2020, 15:50

Шведский премьер-министр Лёвен: Швеция не врет насчет крушения парома "Эстония"


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Шведский премьер-министр Лёвен: Швеция не врет насчет крушения парома "Эстония"
Foto: JOHANNA GERON / POOL

Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен заявил изданию Aftonbladet, что заявления Швеции о крушении парома "Эстония" не были ложными. Швеция также инициировала расследование происхождения дыры, обнаруженной в корпусе затонувшего судна, и власти обсудят следующие шаги с Финляндией и Эстонией.

"Швеция не врет насчет парома "Эстония", — заявил Лёвен изданию.

Премьер-министр впервые прокомментировал обнаруженную в корпусе затонувшего судна дыру. По его словам, Швеция серьезно относится к новой находке.

Он добавил, что общался с эстонским премьер-министром Юри Ратасом на эту тему: "Я считаю, что важно, чтобы мы сотрудничали".

Лёвен не исключает нового расследования в отношении крушения "Эстонии". Он заверил, что экспертный учреждения ознакомятся с новыми находками.

Однако он отметил, что не готов менять Закон о могильном покое, согласно которому погружения к затонувшей "Эстонии" запрещены.

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