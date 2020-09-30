Шведский премьер-министр Лёвен: Швеция не врет насчет крушения парома "Эстония"

"Швеция не врет насчет парома "Эстония", — заявил Лёвен изданию.

Премьер-министр впервые прокомментировал обнаруженную в корпусе затонувшего судна дыру. По его словам, Швеция серьезно относится к новой находке.

Он добавил, что общался с эстонским премьер-министром Юри Ратасом на эту тему: "Я считаю, что важно, чтобы мы сотрудничали".

Лёвен не исключает нового расследования в отношении крушения "Эстонии". Он заверил, что экспертный учреждения ознакомятся с новыми находками.

Однако он отметил, что не готов менять Закон о могильном покое, согласно которому погружения к затонувшей "Эстонии" запрещены.