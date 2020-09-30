Шведский премьер-министр Лёвен: Швеция не врет насчет крушения парома "Эстония"(10)
Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен заявил изданию Aftonbladet, что заявления Швеции о крушении парома "Эстония" не были ложными. Швеция также инициировала расследование происхождения дыры, обнаруженной в корпусе затонувшего судна, и власти обсудят следующие шаги с Финляндией и Эстонией.
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