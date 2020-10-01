Шведская оппозиция хочет от правительства разъяснений по крушению парома и призывает не портить отношений с Эстонией

"Мы должны узнать, что произошло, как правительство к этому относится и как намерено действовать дальше", - сказала газете Aftonbladet представитель Партии либералов в Риксдаге Хелена Геллерман.

По словам Геллерман, катастрофа парома "Эстония" - настолько крупное событие, что (правительству) нужно в любом случае информировать Риксдаг о развитии ситуации.

"Это серьезная травма для многих людей, и фильм вызвал очень много спекуляций. Поэтому важно, чтобы было расследование. А иначе есть риск вновь разбередить раны", - сказала Геллерман.

То, что от бывших эстонских правительственных чиновников пошли обвинения в том, что в Швеции пытались замять дело, лишь обостряет ситуацию, отметила Геллерман.

"Если за этими обвинениями и спекуляциями о том, что причиной катастрофы стало другое судно, что-то есть, то дело является очень серьезным. Поэтому важно, чтобы состоялось независимое расследование о том, что за ними (обвинениями и спекуляциями - ред.) строит", - подчеркнула Геллерман.

Представитель Умеренной коалиционной партии Ханс Валлмарк потребовал от правительства "адекватной информации".

"Трагедия и скорбь - это то, что объединяет три страны. Поэтому важно, чтобы в отношении с ними сохранялась способность выслушать друг друга", - считает Валлмарк, который тоже высказывается за новое расследование в отношении отверстия в корпусе "Estonia".

"Это довольно значимые и серьезные утверждения. Поэтому у Швеции есть основания задуматься, как это повлияет на отношения с Эстонией. Это должен быть шведский правительственный императив: иметь с соседними странами, такими как Финляндия и Эстония, открытые и доверительные отношения", - сказал Валлмарк.

Напомним, что 28 сентября в Швеции был показан документальный фильм шведского кинорежиссер Хенрик Эвертссона, который погрузился с подводным роботом к остову затонувшего парома ”Estonia” и обнаружил повреждения корпуса судна, о которых раньше не упоминалось.

Через весь фильм "Эстония": находка, которая меняет все" красной нитью проходит мысль, что крушению парома способствовал неустановленный объект, который столкнулся с паромом снаружи и пробил дыру в корпусе.