Швеция планирует изменить до лета закон о покое останков парома Estonia

"Я думаю, что это будет постоянное, но очень узкое изменение в законе, которое не позволит заниматься дайвингом вообще, а только для того, чтобы власти моги выполнять свою работу", — сказал министр внутренних дел Швеции Микаэль Дамберг.

Шведские власти первоначально оценили стоимость исследования почти в 5 миллионов евро.

В декабре родственники нескольких выживших и пострадавших направили шведским властям письмо с призывом к независимому и беспристрастному расследованию.

Дамберг обещает, что зеленый свет расследованию будет дан до лета.