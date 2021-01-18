18.01.2021, 22:19

Швеция планирует изменить до лета закон о покое останков парома Estonia

 (1)
EST
Foto: EPL Arhiiv

Швеция планирует до лета внести поправки в закон о покое захоронения парома Estonia, чтобы позволить погружение в затонувший паром для проведения расследования причин его гибели, пишет rus.err.

"Я думаю, что это будет постоянное, но очень узкое изменение в законе, которое не позволит заниматься дайвингом вообще, а только для того, чтобы власти моги выполнять свою работу", — сказал министр внутренних дел Швеции Микаэль Дамберг.

Шведские власти первоначально оценили стоимость исследования почти в 5 миллионов евро.

В декабре родственники нескольких выживших и пострадавших направили шведским властям письмо с призывом к независимому и беспристрастному расследованию.

Дамберг обещает, что зеленый свет расследованию будет дан до лета.

Читайте также: