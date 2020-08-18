Схватка не на жизнь, а на смерть: в Арукюла медведь напал на охотника

Как пояснил заместитель исполнительного директора Союза охотников Андрес Лиллемяэ, охотничье общество Арукюла получило разрешение на охоту, поскольку молодой трехлетний медведь повадился разорять местные поля.

Охота началась как обычно. Медведя взяли на прицел и выстрелили, но, поскольку в последний момент животное пошевелилось, выстрел не оказался смертельным и медведь убежал.

Поскольку раненого медведя в лесу оставлять было негуманно и небезопасно, охотники отправились на его поиски. Один из охотников нашел кровавый след и пошел по нему, покуда не наткнулся на самого зверя. Медведь увидел человека и сразу напал на него. Поскольку стрелять было уже невозможно, мужчина выхватил висевший на поясе охотничий нож и ударил им медведя, в результате чего тот умер.

Лиллемяэ отмечает, что охотника, кроме четких действий, спасло то, что это был молодой медведь весом всего 75 кг.

Прибывшие на место медики отвезли мужчину в больницу. Он получил некоторые травмы, но его жизни ничего не угрожает. Сам он с прессой общаться не хочет.

По данным союза, сейчас в Эстонии обитает около 1000 медведей. Охота разрешена с 1 августа при наличии разрешения. Всего в этом сезоне разрешено отстрелить 93 особи. Разрешение на охоту выдается в случае, если медведь разоряет поля, лесные угодья или иное имущество. Сезон медвежьей охоты длится до 31 октября.