18.12.2019, 11:30

Штормовое предупреждение: тщательно закройте окна и двери, не оставляйте автомобили рядом с деревьями

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EST 127
Tormine meri 1.10.2019
Foto: Andres Putting

Государственная метеослужба передала штормовое предупреждение, в соответствии с которым с полудня среды ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, порывами до 25 м/с, на побережье до 30 м/с.

Рекомендуется тщательно закрывать окна и двери, автомобили не оставлять рядом с деревьями, следить, чтобы рекламные стенды были соответствующим образом закреплены. Во дворах и на балконах нужно убрать предметы, которые может унести сильный ветер. На случай прерывания подачи электричества следует запастись батарейками и аккумуляторами. На стройках нужно проверить прочность лесов и убрать открытые предметы.

Позвонив на номер 1345 можно вызвать помощь для решения неожиданных технических и бытовых проблем. За информацией можно обратиться и по электронной почте 1345@rescue.ee.

Скорую помощь, полицию и спасателей следует вызывать по номеру 112.

Вице-мэр Таллинна Калле Кландорф отметил, что рабочая группа по ликвидации последствий сложных погодных условий находится в режиме повышенной готовности. Сейчас осуществляется регулярное наблюдение за прогнозами погоды и уровнем воды, а также обмен информацией.

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Кландорф отметил, что уровень воды в заливах отслеживается при помощи соответствующих систем мониторинга. ”Не советуем из любопытства ходить на пляжи и молы, чтобы полюбоваться волнами, это очень опасно и может добавить работы спасателям и полицейским”, — напомнил вице-мэр.

Спасательный департамент разработал рекомендации того, как подготовиться к шторму и что нужно делать во время сильного ветра.

Перед штормом:

  • Соберите со двора все предметы, которые ветер может поднять.
  • Запаркуйте машину под крышу или в гараж.
  • Запаситесь едой и водой на случай отключения электричества.
  • Заправьте в машину полный бак топлива.

Во время шторма:

  • Оставайтесь в помещении.
  • Не ездите на машине. Если поездка все же необходима, то выберите подходящую скорость и следите за тем, чтобы деревья не упали перед вами на дорогу.
  • Держитесь подальше от упавших линий электропередач. Сообщите о них в службу Elektrilevi по номеру 1343. Если вы стали свидетелем или сами попали в опасную для жизни ситуацию, позвоните в Центр тревоги по номеру 112.

Если пропадет электричество:

  • Сообщите об этом в фирму, которая вам его поставляет.
  • При отключении электричества используйте лучше карманные лампы на батарейках, чем свечи.
  • Следите за изменениями погоды и информацией, например, по радио в машине или по радио на батарейках.
  • Поинтересуйтесь все ли в порядке с вашими близкими и пожилыми родственниками.

Как действовать в случае перебоев в электроснабжении, читайте на сайте департамента.

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