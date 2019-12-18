Штормовое предупреждение: тщательно закройте окна и двери, не оставляйте автомобили рядом с деревьями

Рекомендуется тщательно закрывать окна и двери, автомобили не оставлять рядом с деревьями, следить, чтобы рекламные стенды были соответствующим образом закреплены. Во дворах и на балконах нужно убрать предметы, которые может унести сильный ветер. На случай прерывания подачи электричества следует запастись батарейками и аккумуляторами. На стройках нужно проверить прочность лесов и убрать открытые предметы.

Позвонив на номер 1345 можно вызвать помощь для решения неожиданных технических и бытовых проблем. За информацией можно обратиться и по электронной почте 1345@rescue.ee.

Скорую помощь, полицию и спасателей следует вызывать по номеру 112.

Вице-мэр Таллинна Калле Кландорф отметил, что рабочая группа по ликвидации последствий сложных погодных условий находится в режиме повышенной готовности. Сейчас осуществляется регулярное наблюдение за прогнозами погоды и уровнем воды, а также обмен информацией.

Кландорф отметил, что уровень воды в заливах отслеживается при помощи соответствующих систем мониторинга. ”Не советуем из любопытства ходить на пляжи и молы, чтобы полюбоваться волнами, это очень опасно и может добавить работы спасателям и полицейским”, — напомнил вице-мэр.

Спасательный департамент разработал рекомендации того, как подготовиться к шторму и что нужно делать во время сильного ветра.