Шторм оставил без электричества почти 2000 домохозяйств. Не стихнет он и сегодня

По данным Elektrilevi, по состоянию на 09:04 по всей Эстонии перебои с электричеством наблюдались у 1969 клиентов. Больше всего пострадали Ярвамаа и Харьюмаа.
По прогнозам синоптиков, сегодня в Эстонии будет облачно с прояснениями. Пройдет как снег и мокрый снег, так и дождь, во второй половине дня осадки станут реже. Ветер юго-западный и западный 10-15, порывами 20-25 м/с, во второй половине дня, начиная с запада, постепенно ослабеет и на островах развернется к северо-западному. Температура воздуха 2..5°C.
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