Штаб Всемирного дня чистоты расположится в Таллиннском представительском центре

В работе штаба Всемирного дня чистоты в этот раз примут участие почти 120 добровольцев; свою лепту в поддержание связи с участвующими в акции странами внесут председатель Таллиннского городского собрания Тийт Терик, мэр Таллинна Михаил Кылварт, вице-мэры Бетина Бешкина, Калле Кландорф и Айвар Рийсалу.

Штаб будет работать 24/7, собирая информацию о проведении акции во всем мире.

В штаб можно попасть через главный вход в горуправу, расположенный со стороны площади Вабадузе.