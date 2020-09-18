Штаб Всемирного дня чистоты расположится в Таллиннском представительском центре

Завтра, 19 сентября, в 11.00 состоится презентация работы колл-центра Всемирного дня чистоты, который расположен в Таллиннском представительском центре (пл. Вабадузе, 7). Из Таллиннского штаба добровольцы будут поддерживать связь с представителями 180 государств-участников акции.
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