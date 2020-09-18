18.09.2020, 17:44

Штаб Всемирного дня чистоты расположится в Таллиннском представительском центре


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Vihmane ilm-3
Tallinna linnavalitsusFoto: Ilmar Saabas

Завтра, 19 сентября, в 11.00 состоится презентация работы колл-центра Всемирного дня чистоты, который расположен в Таллиннском представительском центре (пл. Вабадузе, 7). Из Таллиннского штаба добровольцы будут поддерживать связь с представителями 180 государств-участников акции.

В работе штаба Всемирного дня чистоты в этот раз примут участие почти 120 добровольцев; свою лепту в поддержание связи с участвующими в акции странами внесут председатель Таллиннского городского собрания Тийт Терик, мэр Таллинна Михаил Кылварт, вице-мэры Бетина Бешкина, Калле Кландорф и Айвар Рийсалу.

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Штаб будет работать 24/7, собирая информацию о проведении акции во всем мире.

В штаб можно попасть через главный вход в горуправу, расположенный со стороны площади Вабадузе.

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