”Шпионаж — это угроза национальной безопасности". В Таллинне состоится конференция по истории разведки

Это — девятая по счету международная конференция из серии ”Нужно знать”, которая впервые проводится в Эстонии.

На конференции выступят около 40 всемирно известных ученых, в том числе бывший сотрудник британской разведки и лектор Оксфордского университета, легендарный Майкл Херман, а также руководитель департамента военных исследований в Королевском колледже Лондона Майкл Гудман.

Тематика конференции охватывают способность спецслужб предвидеть серьезные изменения внутри стран и за рубежом; планы и скрытые действия, способствующие переменам; ошибки разведки в анализе исторических событий; способность спецслужб адаптироваться к изменяющейся политической среде, а также другие темы.

”Несмотря на то, что это — прежде всего конференция по истории разведки, некоторые презентации затрагивают актуальные темы и уроки о том, как ведётся гибридная война сегодня”, — заявил организатор мероприятия, научный сотрудник Международного центра обороны и безопасности (ICDS) Иво Ююрвеэ.

Он и генеральный прокурор Эстонии Лавли Перлинг представят на конференции впервые анализ обвинительных приговоров сотрудникам российской разведки. Анализ показывает, что, согласно публичным данным, Эстония за последнее десятилетие осудила больше российских шпионов, чем любая другая страна НАТО или Европейского союза.