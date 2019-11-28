28.11.2019, 07:20

”Шпионаж — это угроза национальной безопасности". В Таллинне состоится конференция по истории разведки

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Välisluureamet tutvustas aastaraamatut 12.03.2019
Välisluureamet tutvustas aastaraamatut 12.03.2019Foto: Andres Putting

28-29 ноября 2019 в Таллинне пройдёт двухдневная международная конференция по истории разведки, посвященная роли спецслужб в крупных политических изменениях. Конференция также приурочена к 95-й годовщине неудачной попытки государственного переворота в Эстонии 1 декабря 1924, сообщается в пресс-релизе.

Это — девятая по счету международная конференция из серии ”Нужно знать”, которая впервые проводится в Эстонии.

На конференции выступят около 40 всемирно известных ученых, в том числе бывший сотрудник британской разведки и лектор Оксфордского университета, легендарный Майкл Херман, а также руководитель департамента военных исследований в Королевском колледже Лондона Майкл Гудман.

Тематика конференции охватывают способность спецслужб предвидеть серьезные изменения внутри стран и за рубежом; планы и скрытые действия, способствующие переменам; ошибки разведки в анализе исторических событий; способность спецслужб адаптироваться к изменяющейся политической среде, а также другие темы.

”Несмотря на то, что это — прежде всего конференция по истории разведки, некоторые презентации затрагивают актуальные темы и уроки о том, как ведётся гибридная война сегодня”, — заявил организатор мероприятия, научный сотрудник Международного центра обороны и безопасности (ICDS) Иво Ююрвеэ.

Он и генеральный прокурор Эстонии Лавли Перлинг представят на конференции впервые анализ обвинительных приговоров сотрудникам российской разведки. Анализ показывает, что, согласно публичным данным, Эстония за последнее десятилетие осудила больше российских шпионов, чем любая другая страна НАТО или Европейского союза.

”Шпионаж — это угроза национальной безопасности. Нужно не только поймать и разоблачить шпионов, но и их деятельность должна быть доказана, а они сами — осуждены, чтобы затруднить вербовку новых шпионов в будущем, — объясняет Ююрвеэ. — Если это было успешно сделано в Эстонии, то возможно сделать это и в других странах, если есть желание. Это требует улучшения законодательства, а также более тесного сотрудничества между спецслужбами союзных стран”.

Организаторами конференции являются Международный центр обороны и безопасности (ICDS), Королевский колледж Лондона, Польский институт национальной памяти, Университет Южной Дании и Норвежский музей авиации. Мероприятие проходит на английском языке при поддержке посольств Польши, Дании, Норвегии и Великобритании в Таллинне, а также Министерства экономики и коммуникаций Эстонии.

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