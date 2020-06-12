Шотландские бычки вернулись! Животные вновь начали ухаживать за береговым лугом на Пальяссааре

Береговой луг — полуприродное сообщество, для сохранения которого на месте необходимо ежегодно косить траву и пасти скот. Выпас обеспечивает образование разнообразного травостоя, что благоприятно влияет на гнездящихся птиц.

Восстановление берегового луга размером 30 гектаров началось в 2017 году, когда на участке вырубили тростник и кустарник. Работа продолжилась и в последующие годы, поскольку прибрежные птицы нуждаются просторном растительном сообществе низкого яруса. В 2018 году пастбище протяженностью 3,5 км огородили. Этим же летом на полуостров завезли первых шотландских горных бычков старой известной породы, которые обладают привлекательным экстерьером и непривередливы в питании. В этом году лето в городе проведут приблизительно 45 животных.

На основании нынешнего опыта можно утверждать, что посетители зоны относятся к животным очень дружелюбно, с ними приходят познакомиться школьные классы и группы детских садов, туристы, любители природы, а также местные жители.

Природоохранная зона Пальяссааре входит в сеть заповедников общеевропейского значения, которая организована для защиты гнездящихся и перелетных птиц. Действия проводятся в рамках совместного финско-эстонского природоохранного проекта CoastNet LIFE, цель которого — восстановление прибрежных сообществ.