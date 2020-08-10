10.08.2020, 07:40

Шоссейный велосипедист рассказывает, почему стоит отдать предпочтение именно велосипеду


EST
Шоссейный велосипедист рассказывает, почему стоит отдать предпочтение именно велосипеду
.

Езда на велосипеде — один из самых простых способов улучшить качество жизни: велосипед помогает сохранить здоровье и окружающую среду, а также имеет множество других преимуществ. Талантливый шоссейный велосипедист Аксель Ныммела, получивший стипендию ERGO для молодого спортсмена, приводит несколько веских причин для того, чтобы сегодня же сесть на велосипед.

Езда на велосипеде поддерживает в тонусе тело и ум
Езда на велосипеде на средней скорости является аэробной тренировкой. Аэробные нагрузки способствуют укреплению иммунитета, помогают избежать сердечно-сосудистых заболеваний, сжигают калории и улучшают мозговую деятельность. Езда на велосипеде также помогает снизить уровень стресса. Ко всему прочему, в процессе вы будете тренировать мышцы голеней и бедер, а также ягодичные мышцы, избегая при этом излишней нагрузки на суставы и сухожилия.

Велосипед экологичен
Из-за выделяющихся в процессе выхлопных газов, поездки на автомобиле способствуют изменению климата и ухудшению качества воздуха в целом. Велосипед же ископаемого топлива не использует, поэтому является экологически чистым способом передвижения.

Езда на велосипеде экономит деньги
Перемещение на велосипеде благоприятно сказывается и на кошельке, ведь тратиться на топливо не придется. Конечно, как и автомобиль, велосипед нуждается в периодическом обслуживании, а иногда некоторые детали даже приходится заменять, но эти траты все равно не сравнить с расходами на содержание автомобиля.

Вы сэкономите время и сбережете нервы, двигаясь в городском потоке
В крупных городах в часы пик средняя скорость автомобиля настолько низкая, что в сравнении с автомобилистом велосипедист, как минимум, не потеряет в пути много времени. В некоторых же случаях одно и то же расстояние на велосипеде можно преодолеть даже быстрее, чем на автомобиле. Выбрав велосипед, вы также избежите пробок, а вместе с этим сбережете нервы. В городском планировании все больше внимания уделяется велосипедно-пешеходным дорожкам, что заметно упрощает использование велосипеда в городе в качестве средства передвижения.

С велосипедами происходит меньше аварий, чем с автомобилями
По данным ERGO, велосипеды гораздо реже автомобилей попадают в дорожно-транспортные происшествия. Например, если в прошлом году страховая компания ERGO в месяц регистрировала в среднем 800 случаев в рамках страхования каско, то с участием велосипедов за аналогичный период произошло всего 43 несчастных случая. Разумеется, это не означает, что езда на велосипеде абсолютно безопасна — и за рулем велосипеда следует обязательно придерживаться правил дорожного движения, а перед началом поездки необходимо каждый раз убеждаться, что велосипед исправен.

Вы сможете ощутить красоту природы и свободу
Часто бешенный ритм жизни не дает нам шанса оглядеться по сторонам и заметить, как красива природа. Выбрав для занятий спортом или в качестве средства передвижения велосипед, вы сможете стать ближе к природе. Ко всему прочему, передвижение на свежем воздухе дарит чувство свободы, которое вполне можно сравнить с полетом.

Велосипед может заменить автомобиль
Все больше людей ищет альтернативы автомобилю, а для городской жизни велосипед вполне подходит. Если расстояния умеренные, то велосипед может доставить вас в пункт назначения даже быстрее автомобиля. Кроме того, вы с меньшей вероятностью попадете в ДТП, которые в часы пик подстерегают автомобилистов за каждым углом.

Читайте также: