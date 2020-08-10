Шоссейный велосипедист рассказывает, почему стоит отдать предпочтение именно велосипеду

Езда на велосипеде поддерживает в тонусе тело и ум

Езда на велосипеде на средней скорости является аэробной тренировкой. Аэробные нагрузки способствуют укреплению иммунитета, помогают избежать сердечно-сосудистых заболеваний, сжигают калории и улучшают мозговую деятельность. Езда на велосипеде также помогает снизить уровень стресса. Ко всему прочему, в процессе вы будете тренировать мышцы голеней и бедер, а также ягодичные мышцы, избегая при этом излишней нагрузки на суставы и сухожилия.

Велосипед экологичен

Из-за выделяющихся в процессе выхлопных газов, поездки на автомобиле способствуют изменению климата и ухудшению качества воздуха в целом. Велосипед же ископаемого топлива не использует, поэтому является экологически чистым способом передвижения.

Езда на велосипеде экономит деньги

Перемещение на велосипеде благоприятно сказывается и на кошельке, ведь тратиться на топливо не придется. Конечно, как и автомобиль, велосипед нуждается в периодическом обслуживании, а иногда некоторые детали даже приходится заменять, но эти траты все равно не сравнить с расходами на содержание автомобиля.

Вы сэкономите время и сбережете нервы, двигаясь в городском потоке

В крупных городах в часы пик средняя скорость автомобиля настолько низкая, что в сравнении с автомобилистом велосипедист, как минимум, не потеряет в пути много времени. В некоторых же случаях одно и то же расстояние на велосипеде можно преодолеть даже быстрее, чем на автомобиле. Выбрав велосипед, вы также избежите пробок, а вместе с этим сбережете нервы. В городском планировании все больше внимания уделяется велосипедно-пешеходным дорожкам, что заметно упрощает использование велосипеда в городе в качестве средства передвижения.

С велосипедами происходит меньше аварий, чем с автомобилями

По данным ERGO, велосипеды гораздо реже автомобилей попадают в дорожно-транспортные происшествия. Например, если в прошлом году страховая компания ERGO в месяц регистрировала в среднем 800 случаев в рамках страхования каско, то с участием велосипедов за аналогичный период произошло всего 43 несчастных случая. Разумеется, это не означает, что езда на велосипеде абсолютно безопасна — и за рулем велосипеда следует обязательно придерживаться правил дорожного движения, а перед началом поездки необходимо каждый раз убеждаться, что велосипед исправен.