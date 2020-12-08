Шокирующие данные: каждый 75-й взрослый в Эстонии может быть инфицирован коронавирусом

”Распространенность COVID-19 в три раза выше по сравнению с результатами последнего этапа мониторинга, который был проведен в середине ноября”, — сказала руководитель исследования, профессор семейной медицины Рут Калда.
”Показатель заболеваемости составляет 1,34. По нашей оценке, он выше того, который можно увидеть в статистике Департамента здоровья. По статистике департамента, заболеваемость по сравнению с предыдущим периодом выросла в два раза”, — отметила профессор.
Если в ноябре показатель распространенности составлял 0,4%, то есть носителем являлся каждый 250-й взрослый человек, то сейчас показатель вырос в три раза и инфицированным может оказаться каждый 75-й взрослый.
Новость будет дополнена.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Вы успешно зарегистрированы
в качестве подписчика рассылки Delfi!
Как долго можно не менять постельное: максимальный срок
Найденная в Ирландии капсула времени открыла пугающую правду
Когда менять моторное масло, чтобы не убить двигатель?
Тело пропавшей модели обнаружили среди горы трупов