Шокирующие данные: каждый 75-й взрослый в Эстонии может быть инфицирован коронавирусом

”Распространенность COVID-19 в три раза выше по сравнению с результатами последнего этапа мониторинга, который был проведен в середине ноября”, — сказала руководитель исследования, профессор семейной медицины Рут Калда.

”Показатель заболеваемости составляет 1,34. По нашей оценке, он выше того, который можно увидеть в статистике Департамента здоровья. По статистике департамента, заболеваемость по сравнению с предыдущим периодом выросла в два раза”, — отметила профессор.

Если в ноябре показатель распространенности составлял 0,4%, то есть носителем являлся каждый 250-й взрослый человек, то сейчас показатель вырос в три раза и инфицированным может оказаться каждый 75-й взрослый.

Новость будет дополнена.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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