08.12.2020, 12:23

Шокирующие данные | Каждый 75-й взрослый в Эстонии может быть инфицирован коронавирусом

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Шокирующие данные | Каждый 75-й взрослый в Эстонии может быть инфицирован коронавирусом
Foto: Priit Simson

Распространенность коронавируса по сравнению с показателями двухнедельной давности увеличилась в три раза, следует из очередного (десятого по счету) этапа исследования, проведенного учеными Тартуского университета.

”Распространенность COVID-19 в три раза выше по сравнению с результатами последнего этапа мониторинга, который был проведен в середине ноября”, — сказала руководитель исследования, профессор семейной медицины Рут Калда.

”Показатель заболеваемости составляет 1,34. По нашей оценке, он выше того, что можно увидеть в статистике Департамента здоровья. По статистике департамента, заболеваемость по сравнению с предыдущим периодом выросла в два раза”, — отметила профессор.

Если в ноябре показатель распространенности составлял 0,4%, то есть носителем являлся каждый 250-й взрослый человек, то сейчас показатель вырос в три раза и инфицированным может оказаться каждый 75-й взрослый.

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По словам Калда, данные с департаментом могут разниться, поскольку статистка ведомства отображает преимущественно данные тех людей, которые в случае симптомов были направлены на тестирование, а исследование учитывает и тех участников, у которых симптомов не было.

”Около половины участников мониторинга оказались асимптоматичными. Сегодня известно, что их вирусная нагрузка такая же, как у людей с симптомами, поэтому совершенно не исключено, что они таким же образом заражают других. Этим как раз и можно объяснить масштабы распространения вируса. Также известно, что человек способен заразить других еще за 2,5 дня до того, как заболеет сам”, — пояснила Калда.

Она подчеркнула, что речь уже давно не идет о точечном распространении и сейчас вирус можно получить где угодно. Кроме того, если в начале второй волны, осенью, заболевали преимущественно более молодые люди, то теперь заражаются все: как молодые, так и люди среднего и пожилого возраста. Стоит отметить, что поскольку в мониторинге участвуют только совершеннолетние, то действительные масштабы эпидемии определить сложно.

Из положительных аспектов Калда отметила, что люди стали корректировать свое поведение. Если летом и ранней осенью многие признавались, что не предпринимают никаких мер, то теперь ситуация изменилась. ”Лишь 3-4% опрошенных говорят, что никак не защищают себя”, — отметила профессор. Также, 90% опрошенных сказали, что стали носить маски; правило 2+2 соблюдают около 60% респондентов. По словам Калда, различий в результатах опроса не прослеживается ни по регионам, ни по родному языку респондентов ”Нельзя сказать, что русскоязычные жители что-то делают меньше”, — отметила специалист.

Об исследовании

Во время фазы исследования, проведенной с 26 ноября по 6 декабря, было протестировано 2380 взрослых, у 30 из которых результат оказался положительным. У половины из них наблюдались симптомы болезни, а у второй половины они отсутствовали. При этом многие люди с легкими симптомами до получения положительного результата считали себя здоровыми. По данным исследователей, среди взрослого населения Эстонии инфицировано 1,3%, или около 14 000 человек.

В ходе исследования проанализировали также изменение поведения людей. Результаты показывают, что, в отличие от лета и начала осени, все группы населения стали вести себя более осторожно и более тщательно принимают меры защиты. Тех, кто говорит, что ничего не предпринимает для предотвращения болезни, сейчас так же мало, как и весной — два-три процента населения.

Если во время весенней волны вируса маску носили в основном люди среднего и старшего возраста, то сейчас так поступают почти 90% всех респондентов. По сравнению с этапом исследования, проведенным в середине ноября, резко увеличилась доля людей, соблюдающих безопасную дистанцию.

При этом следует признать, что люди, конечно, избегают больших собраний, но все так же продолжают посещать мероприятия с участием до 20 человек. Участие в таких группах наиболее распространено среди молодых взрослых. Люди все чаще остаются дома, но в основном это стараются делать пожилые.

Мониторинг проводят 17 исследователей из пяти институтов Тартуского Университета. В качестве партнеров в нем участвуют фирмы Synlab и Kantar Emor.

Подробную информацию об исследовании можно найти на сайте Тартуского университета.

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