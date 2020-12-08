Шокирующие данные | Каждый 75-й взрослый в Эстонии может быть инфицирован коронавирусом

”Распространенность COVID-19 в три раза выше по сравнению с результатами последнего этапа мониторинга, который был проведен в середине ноября”, — сказала руководитель исследования, профессор семейной медицины Рут Калда.

”Показатель заболеваемости составляет 1,34. По нашей оценке, он выше того, что можно увидеть в статистике Департамента здоровья. По статистике департамента, заболеваемость по сравнению с предыдущим периодом выросла в два раза”, — отметила профессор.

Если в ноябре показатель распространенности составлял 0,4%, то есть носителем являлся каждый 250-й взрослый человек, то сейчас показатель вырос в три раза и инфицированным может оказаться каждый 75-й взрослый.

По словам Калда, данные с департаментом могут разниться, поскольку статистка ведомства отображает преимущественно данные тех людей, которые в случае симптомов были направлены на тестирование, а исследование учитывает и тех участников, у которых симптомов не было.

”Около половины участников мониторинга оказались асимптоматичными. Сегодня известно, что их вирусная нагрузка такая же, как у людей с симптомами, поэтому совершенно не исключено, что они таким же образом заражают других. Этим как раз и можно объяснить масштабы распространения вируса. Также известно, что человек способен заразить других еще за 2,5 дня до того, как заболеет сам”, — пояснила Калда.

Она подчеркнула, что речь уже давно не идет о точечном распространении и сейчас вирус можно получить где угодно. Кроме того, если в начале второй волны, осенью, заболевали преимущественно более молодые люди, то теперь заражаются все: как молодые, так и люди среднего и пожилого возраста. Стоит отметить, что поскольку в мониторинге участвуют только совершеннолетние, то действительные масштабы эпидемии определить сложно.

Из положительных аспектов Калда отметила, что люди стали корректировать свое поведение. Если летом и ранней осенью многие признавались, что не предпринимают никаких мер, то теперь ситуация изменилась. ”Лишь 3-4% опрошенных говорят, что никак не защищают себя”, — отметила профессор. Также, 90% опрошенных сказали, что стали носить маски; правило 2+2 соблюдают около 60% респондентов. По словам Калда, различий в результатах опроса не прослеживается ни по регионам, ни по родному языку респондентов ”Нельзя сказать, что русскоязычные жители что-то делают меньше”, — отметила специалист.