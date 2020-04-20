20.04.2020, 17:20

Шлейф из университетского общежития: тест на коронавирус тартуского работника Maxima дал положительный результат

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В Кохтла-Ярве у Maxima больных нет
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Võru Maxima
Võru MaximaFoto: Marko Jakobi

После инцидента в тартуском общежитии и связанного с ним массового тестирования к семейному врачу обратился сотрудник местного магазина Maxima с просьбой взять анализ и у него, поскольку он находился в близком контакте с одним из зараженных в общежитии. Анализ работника торговли дал положительный результат, пишет Kasulik.ee.

Так как на работе человек использовал средства защиты, а со дня его последнего появления на работе прошла уже почти неделя, то опасности для покупателей в магазине нет, и его закрывать не будут, сообщил председатель правления Maxima Eesti Эдвинас Волкас, сославшись на действующие требования епартамента здоровья.

Сеть Maxima также сообщила сегодня о том, что проверила работников всех своих магазинов в Кохтла-Ярве на наличие коронавируса. Все 142 работников из 4 магазинов Maxima прошли тестирование, и результаты всех тестов оказались отрицательными.

На сегодняшний день Maxima протестировала в общей сложности 850 работников по всей Эстонии. При необходимости Maxima продолжит тестировать своих работников и в будущем.

По словам Волкаса, для предприятия важно, чтобы клиенты и работники чувствовали себя в магазинах Maxima в безопасности, и, исходя из ситуации с ростом количества инфицированных в Ида-Вирумаа, предприятие по своей инициативе провело массовое тестирование работников во всех четырех магазинах Кохтла-Ярве. ”Сегодня мы получили результаты тестов всех наших работников, и мы рады сообщить, что результаты тестов всех 142 сотрудников являются отрицательными”, — сказал Эдвинас Волкас.

”Кохтла-Ярве — это место, где совершают повседневные покупки многие жители окрестных деревень и поселков, поэтому людям очень важно знать, что магазины Maxima безопасны и для работников, и для клиентов”, — сказал Эдвинас Волкас.

”Мы уверены, что принятые меры еще больше повысят безопасность в магазине, со своей стороны мы просим покупателей с симптомами не посещать магазин, чтобы снизить потенциальный риск заражения как для работников, так и для других клиентов магазинов”, — сказал Эдвинас Волкас.

В розничную сеть Maxima Eesti входят 84 магазина, из которых 58 — это магазины шаговой доступности Maxima X, 21 — супермаркеты Maxima XX, 3 гипермаркета Maxima XXX и 2 удобных магазина формата Express, а также онлайн-магазин Maxima, работающий под торговой маркой Barbora. Розничной сети также принадлежат восемь кулинарных цехов и логистический центр.

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