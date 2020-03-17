Школы закрылись, а на работу идти надо. Что нужно учитывать, оставляя ребенка одного дома?

Министерство социальных дел советует подумать о следующих вещах, прежде чем уйти на работу и оставить ребенка дома одного:

📍 Знает ли ребенок, как безопасно себя вести?

📍 Отвечает ли ребенок за свое поведение?

📍 Справиться ли ребенок с самообслуживанием?

📍 Знает ли ребенок, что полезно и вредно для здоровья?

Если на один из этих вопросов ответ "нет", то не стоит пока оставлять ребенка дома одного. Важно, чтобы были гарантированы благополучие и безопасность ребенка!

Если вы оставляет детей с их старшими братьями-сестрами, то обязательно убедитесь, что все потребности ребенка удовлетворены и они чувствуют себя в такой ситуации хорошо и безопасно.

При необходимости стоит попросить присмотреть за детьми своих близких — но только если они здоровы и не входят в группу риска заражения коронавирусом (люди старше 60 лет и со слабым иммунитетом.

С вопросами насчет открытия детских садов и центров по уходу за детьми стоит обратиться в городскую или волостную управу. Так же к ним стоит обратиться, если семья нуждается в другой помощи или поддержке в связи с чрезвычайным положением.

Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!