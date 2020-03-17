Школы закрылись, а на работу идти надо. Что нужно учитывать, оставляя ребенка одного дома?

Министерство социальных дел советует подумать о следующих вещах, прежде чем уйти на работу и оставить ребенка дома одного:
📍 Знает ли ребенок, как безопасно себя вести?
📍 Отвечает ли ребенок за свое поведение?
📍 Справиться ли ребенок с самообслуживанием?
📍 Знает ли ребенок, что полезно и вредно для здоровья?
Если на один из этих вопросов ответ "нет", то не стоит пока оставлять ребенка дома одного. Важно, чтобы были гарантированы благополучие и безопасность ребенка!
Если вы оставляет детей с их старшими братьями-сестрами, то обязательно убедитесь, что все потребности ребенка удовлетворены и они чувствуют себя в такой ситуации хорошо и безопасно.
При необходимости стоит попросить присмотреть за детьми своих близких — но только если они здоровы и не входят в группу риска заражения коронавирусом (люди старше 60 лет и со слабым иммунитетом.
С вопросами насчет открытия детских садов и центров по уходу за детьми стоит обратиться в городскую или волостную управу. Так же к ним стоит обратиться, если семья нуждается в другой помощи или поддержке в связи с чрезвычайным положением.
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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