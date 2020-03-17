17.03.2020, 20:40

Школы закрылись, а на работу идти надо. Что нужно учитывать, оставляя ребенка одного дома?

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Школы закрылись, а на работу идти надо. Что нужно учитывать, оставляя ребенка одного дома?
pexels

В законе не прописано, с какого возраста можно оставлять ребенка одного дома. В основном возможность ребенка самостоятельно справляться дома привязана к школьному возрасту. Не стоит оставлять дома детей дошкольного возраста, а также оставлять их под присмотром школьника.

Министерство социальных дел советует подумать о следующих вещах, прежде чем уйти на работу и оставить ребенка дома одного:

📍 Знает ли ребенок, как безопасно себя вести?
📍 Отвечает ли ребенок за свое поведение?
📍 Справиться ли ребенок с самообслуживанием?
📍 Знает ли ребенок, что полезно и вредно для здоровья?

Если на один из этих вопросов ответ "нет", то не стоит пока оставлять ребенка дома одного. Важно, чтобы были гарантированы благополучие и безопасность ребенка!

Если вы оставляет детей с их старшими братьями-сестрами, то обязательно убедитесь, что все потребности ребенка удовлетворены и они чувствуют себя в такой ситуации хорошо и безопасно.

При необходимости стоит попросить присмотреть за детьми своих близких — но только если они здоровы и не входят в группу риска заражения коронавирусом (люди старше 60 лет и со слабым иммунитетом.

С вопросами насчет открытия детских садов и центров по уходу за детьми стоит обратиться в городскую или волостную управу. Так же к ним стоит обратиться, если семья нуждается в другой помощи или поддержке в связи с чрезвычайным положением.

Коронавирус COVID-19

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
  • После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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