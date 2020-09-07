Школы, поспешите! Приближается срок подачи заявок на конкурс "Школа года"

Конкурс, в рамках которого участники создают творческие оригинальные презентации, пройдет в третий раз. ”Конкурс ”Школа года” оказался очень популярен. Прошлые годы показали, что ученики точно не испытывают дефицита оригинальных идей, чтобы рассказать о том, чем выделяется их школа на фоне всех остальных, и описать интересные школьные проекты, — прокомментировала главный специалист центра обучения Департамента по делам образования и молодежи Кадри Ратас. — Закрытие образовательных учреждений во время объявленного этой весной чрезвычайного положения и переход на дистанционное обучение вынудили искать новые цифровые возможности для организации учебной работы. Мы предлагаем участникам конкурса рассказать об этом”.

Опыт организаторов конкурса демонстрирует, что многие кандидаты затягивают со сдачей своих презентаций до последнего момента, а часто даже отправляют их в последний день. ”Мы рекомендуем всем учебным заведениям, желающим принять участие в конкурсе, отправить материалы вовремя. Уж точно не хочется, чтобы кто-то проспал срок. Учебный год только начался, ученики и учителя за лето хорошенько отдохнули, поэтому самое время приступать к подготовке к конкурсу — осталось не так много времени, как кажется”, — напомнила Ратас.

Для участия в конкурсе нужно до 27 сентября отправить по адресу aastakool@harno.ee видеоролик, который красноречиво рассказывает об инновационной вдохновляющей среде обучения, где активно применяются цифровые решения. С подробной информацией об участии в конкурсе и технических условиях можно ознакомиться по адресу www.harno.ee/aastakool

Обладатель звания ”Школа года 2020” определится по результатам оценок жюри и народного голосования. Победителя объявят 30 октября в прямом эфире в программе Terevisioon на телеканале ETV. В этом году в состав жюри вошли: Маркус Эхасоо из Союза ученических представительств Эстонии, Айви Юргенсон из Министерства образования и науки, Рейлика Каазик из Департамента по делам образования и молодежи, член редакторской команды молодежной передачи Nova телеканала ETV2 Лаура Кырвитс и актер Карл Роберт Сааремяэ.