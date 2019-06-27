Школы могут бесплатно заказать альманах ”Новые горизонты” о природе Cеверной Эстонии

Богатая фауна Северной Эстонии представлена в выпуске рысью — красавицей наших лесов, которая, оказывается, совершенно спокойно переносит соседство человека, и порой мы даже не подозреваем о ее присутствии рядом с нами. Отрадно, что существованию этой крупной кошки в Эстонии на данный момент ничто не угрожает.

На страницах журнала читателя ждет и разнотравье Северной Эстонии — здесь и могучий кипрей, и нежная мята, и такая привычная морковка. Знатоки предлагают новые возможности наблюдений за природой; рассказывают о том, как бороться с растениями-агрессорами, и делятся своим опытом ”тихой охоты”. Интересующимся будет любопытно узнать о происхождении топонима Кохтла-Ярве, а поклонники поэзии откроют для себя новую страничку в ”эстонской” биографии Игоря Северянина.

Море издавна было кормильцем прибрежного народа Эстонии. Сложившаяся здесь морская культура претерпела значительные изменения, но, тем не менее, она жива. Вопрос в том, осознаем ли мы, в том числе и сами носители этой культуры, всю ее значимость не только в исторической перспективе, но и как одной из базовых составляющих современной культуры Эстонии в целом? Именно этому и посвящена одна из публикаций ”Горизонтов Эстонии”. Об этом и многом другом читайте в новом выпуске журнала ”Горизонты Эстонии”.

”Горизонты Эстонии” можно приобрести по адресу (www.loodusajakiri.ee/pood) как в бумажной, так и в электронной версии. Журнал также продается в пунктах продажи по всей Эстонии. Русскоязычные школы и культурные общества могут получить журнал бесплатно, отправив заявку с указанием учебного заведения, почтового адреса и именем контактного лица по адресу loodusajakiri@loodusajakiri.ee. На странице ”Горизонты Эстонии” в Facebook ведется розыгрыш журналов среди всех, кто поделиться записью и назовет свое любимое место отдыха в Эстонии.

MTÜ Loodusajakiri издает альманах начиная с 2003 года, а начиная с 2001 года издает журналы Eesti Loodus, Eesti Mets, Horisont и Loodusesõber, сборники статей Lehed ja tähed, Looduse raamatukogu, пластинки с записями голосов природы и веб-приложения на природную тематику.