27.06.2019, 10:40

Школы могут бесплатно заказать альманах ”Новые горизонты” о природе Cеверной Эстонии

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Школы могут бесплатно заказать альманах ”Новые горизонты” о природе Cеверной Эстонии
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Ежегодный альманах на русском языке ”Горизонты Эстонии 2019”, выходящий при поддержке Центра инвестирования в окружающую среду, публикует на 96 страницах статьи из журнала Eesti Loodus. Русскоязычные школы и культурные объединения могут заказать журнал бесплатно, а в группе журнала в Facebook проходит розыгрыш журнала. Также журнал поступил в ограниченную продажу по всей Эстонии.

В этом году альманах посвящен природе, культуре и традициям одного из самых развитых и густонаселенных регионов нашей страны — Северной Эстонии. Природное разнообразие и удивительные ландшафты этого региона продиктовали и тематику статьей данного выпуска.

Любители местного туризма, без сомнения, с интересом ознакомятся с новыми направлениями для походов на природе, будь то Саартнеэм в окрестностях знаменитой ”деревни капитанов” Кясму в Лахемаа, завораживающая пустошь Юсси в Кырвемаа, известная в народе как ”полигон”, или же уникальные Агусалуские гривы в Ида-Вирумаа.

Речь пойдет и о природных символах 2019 года. На этот раз читателю предстоит познакомиться с двумя персонами года — странной птицей козодоем и удивительной речной миногой, которую большинство жителей Эстонии встречало исключительно на праздничном столе.

Богатая фауна Северной Эстонии представлена в выпуске рысью — красавицей наших лесов, которая, оказывается, совершенно спокойно переносит соседство человека, и порой мы даже не подозреваем о ее присутствии рядом с нами. Отрадно, что существованию этой крупной кошки в Эстонии на данный момент ничто не угрожает.

На страницах журнала читателя ждет и разнотравье Северной Эстонии — здесь и могучий кипрей, и нежная мята, и такая привычная морковка. Знатоки предлагают новые возможности наблюдений за природой; рассказывают о том, как бороться с растениями-агрессорами, и делятся своим опытом ”тихой охоты”. Интересующимся будет любопытно узнать о происхождении топонима Кохтла-Ярве, а поклонники поэзии откроют для себя новую страничку в ”эстонской” биографии Игоря Северянина.

Море издавна было кормильцем прибрежного народа Эстонии. Сложившаяся здесь морская культура претерпела значительные изменения, но, тем не менее, она жива. Вопрос в том, осознаем ли мы, в том числе и сами носители этой культуры, всю ее значимость не только в исторической перспективе, но и как одной из базовых составляющих современной культуры Эстонии в целом? Именно этому и посвящена одна из публикаций ”Горизонтов Эстонии”. Об этом и многом другом читайте в новом выпуске журнала ”Горизонты Эстонии”.

”Горизонты Эстонии” можно приобрести по адресу (www.loodusajakiri.ee/pood) как в бумажной, так и в электронной версии. Журнал также продается в пунктах продажи по всей Эстонии. Русскоязычные школы и культурные общества могут получить журнал бесплатно, отправив заявку с указанием учебного заведения, почтового адреса и именем контактного лица по адресу loodusajakiri@loodusajakiri.ee. На странице ”Горизонты Эстонии” в Facebook ведется розыгрыш журналов среди всех, кто поделиться записью и назовет свое любимое место отдыха в Эстонии.

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MTÜ Loodusajakiri издает альманах начиная с 2003 года, а начиная с 2001 года издает журналы Eesti Loodus, Eesti Mets, Horisont и Loodusesõber, сборники статей Lehed ja tähed, Looduse raamatukogu, пластинки с записями голосов природы и веб-приложения на природную тематику.

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