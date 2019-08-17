Школьную IT-инфраструктуру ждет масштабное обновление

К 2022 году будет обновлена IT-инфраструктура всех общеобразовательных школ и профессиональных училищ Эстонии. В выведение школьных локальных сетей на новый уровень будет инвестировано 8,27 миллиона евро, сообщает Министерство образования и науки.
”Быстрое интернет-соединение и локальные школьные сети, которые бы соответствовали потребностям и требованиям электронного государства — это одно из важнейших технических условий для успешного использования цифровых электронных материалов в процессе обучения, — сказала министр образования и науки Майлис Репс. — За последние три года были обновлены локальные сети 154 школ, в последующие четыре года мы обновим интернет-соединение в остальных школах Эстонии. К концу 2022 года во всех общеобразовательных школах и профессиональных училищах страны будет создана современная IT-инфраструктура”.
Реновация состоит из двух этапов: в этом и следующем году будут обновлены локальные сети 164 общеобразовательных школ и училищ, в период с 2021 по 2022 год — новое оборудование поступит и в остальные школы. Этот процесс является частью обновления школьной IT-инфраструктуры, запущенной еще в 2016 году.
Обновление проводится совместно с Целевым учреждением образовательных инфотехнологий (HITSA) при поддержке средств Европейского социального фонда.
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