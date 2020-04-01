01.04.2020, 10:56

Школьников приглашают участвовать в разработке решений, способных изменить мир и "взломать" кризис


EST
Школьников приглашают участвовать в разработке решений, способных изменить мир и "взломать" кризис
Pressifofo

Активные члены эстонского стартап-сообщества ждут школьников на проходящий на следующей неделе онлайн-хакатон «Hack the Crisis: Youth». Молодые люди смогут предложить и развить умные решения, чтобы справиться с текущей кризисной ситуацией или смягчить ее последствия.

«Мы хотим предоставить молодежи такую же возможность, как и всем, кто участвовал в состоявшемся пару недель назад мозговом штурме «Hack the Crisis». В ходе эстонского хакатона зародилось несколько хороших продуктов, которые на сегодняшний день уже используются, и теперь хакатон стал глобальным движением. Мы хотим предложить молодежи в Эстонии возможность поучаствовать в этой истории успеха и самим её ощутить», - пояснила исполнительный директор фонда прототипирования Prototron Яна Будковская, ставшая одним из инициаторов молодежного хакатона.

В рамках хакатона будут сформированы команды молодых людей, которые выдвинут идею и разработают возможное решение, прототип или даже первый продукт. Это может быть, например, возможность проведения досуга, деятельность по интересам в условиях карантина, новый метод дистанционного обучения или любое другое решение для смягчения нынешней кризисной ситуации.

«Молодые люди могут видеть текущее чрезвычайное положение с совершенно иной точки зрения. Они также находят проблемы и решения в тех областях или возможностях, о которых взрослые и подумать не могут. «Хак» дает молодым людям прекрасную возможность развития навыков или их применения. Это также отличный альтернативный вариант интересного и содержательного досуга», - пояснила заместитель директора по электронным услугам в Министерстве образования и науки Кристель Рилло.

Хакатон «Hack the Crisis: Youth» пройдет 6-9 апреля. К участию приглашаются школьники в возрасте 14 - 19 лет. Регистрация открыта и проходит на платформе Guaana.

С учетом чрезвычайного положения хакатон полностью проводится посредством электронных каналов, все общение происходит через веб-чаты и видеоконференции. Командам хакатона помогают опытные наставники из эстонского стартап-сообщества. Рабочий язык - эстонский, русский или английский. Участие бесплатное, а лучшие команды получают денежную премию. Размер призового фонда - 2000 евро.

Организаторы молодёжного хакатона «Hack the Crisis: Youth»: Prototron, Министерство образования и науки, HITSA, Garage48, Accelerate Estonia, Startup Estonia, Swedbank, Noored Kooli, Tagasi Kooli, Edukoht, Tech Heroes Club и Нарвский творческий инкубатор OBJEKT.

Коронавирус COVID-19

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
Читайте также: