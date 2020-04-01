Школьников приглашают участвовать в разработке решений, способных изменить мир и "взломать" кризис

«Мы хотим предоставить молодежи такую же возможность, как и всем, кто участвовал в состоявшемся пару недель назад мозговом штурме «Hack the Crisis». В ходе эстонского хакатона зародилось несколько хороших продуктов, которые на сегодняшний день уже используются, и теперь хакатон стал глобальным движением. Мы хотим предложить молодежи в Эстонии возможность поучаствовать в этой истории успеха и самим её ощутить», - пояснила исполнительный директор фонда прототипирования Prototron Яна Будковская, ставшая одним из инициаторов молодежного хакатона.

В рамках хакатона будут сформированы команды молодых людей, которые выдвинут идею и разработают возможное решение, прототип или даже первый продукт. Это может быть, например, возможность проведения досуга, деятельность по интересам в условиях карантина, новый метод дистанционного обучения или любое другое решение для смягчения нынешней кризисной ситуации.

«Молодые люди могут видеть текущее чрезвычайное положение с совершенно иной точки зрения. Они также находят проблемы и решения в тех областях или возможностях, о которых взрослые и подумать не могут. «Хак» дает молодым людям прекрасную возможность развития навыков или их применения. Это также отличный альтернативный вариант интересного и содержательного досуга», - пояснила заместитель директора по электронным услугам в Министерстве образования и науки Кристель Рилло.