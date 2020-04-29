Школьников — на картошку? Майлис Репс: система образования не может расшивать узкие места сельского хозяйства

Министр сельской жизни от партии EKRE Арво Аллер предложил вчера в интервью ERR, чтобы вместо иностранных работников осенью урожай на эстонских полях собирали бы школьники и студенты.

Майлис Репс эту идею не одобрила. "Работа учащихся — прежде всего учеба. Привлекать учеников к работе можно только тогда и в таком виде, если это не будет мешать учебе", — сказала она.

"Это же ясно, что с помощью системы образования невозможно и нельзя расшивать появившиеся в сельском хозяйстве узкие места. На систему образования нельзя возлагать ответственность за работу в аграрной сфере. У системы образования другие задачи. Первая работа учеников — это всё-таки учеба", — подчеркнула она.

Если работа в сельском хозяйстве — свободный выбор ученика, то это другое дело. "Молодежи требуется опыт работы, и предложение различных возможностей для этого само по себе — положительное явление. Интерес молодежи к получению трудового опыта показывает быстрое заполнение групп в Дружине школьников", — сказала Репс. "Однако в этом деле важно, чтобы ребенку была обеспечена необходимая защита", — отметила министр.

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