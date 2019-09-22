Школьники в честь Дня сопротивления подняли флаг на башне "Длинный Герман"

Учащиеся 21-й школы сегодня на рассвете, в День сопротивления Эстонии, в составе комитета по поднятию государственного флага приняли участие в торжественной церемонии на башне ”Длинный Герман”, сообщает пресс-служба Рийгикогу.
По словам спикера Рийгикогу Хенна Пыллуааса, крайне важно давать молодежи возможность участвовать в церемониях, посвященных значимым для становления государственности Эстонии событиям. ”Меня обрадовало то воодушевление, с которым ребята ждали дня, когда именно они смогут поднять на башне наш сине-черно-белый флаг”, — отметил он.
Председатель парламента подчеркнул, что сегодняшняя торжественная церемония говорит о том, что эстонцы никогда не сдаются, даже если им приходится ждать почти полвека, чтобы увидеть свой национальный триколор на башне ”Длинный Герман”.
В состав комитета по поднятию флага вошли Рудольф Аавик, Торм Ярвелилль, Расмус Кяспер, Александер Попков, Мартен Йоонас Руут, Марк Александер Уммелас и Хуго Йоханнес Виснапуу.
После церемонии ученики встретились со спикером Рийгикогу Хенном Пыллуаасом и познакомились с замком Тоомпеа.
Сегодня на закате ребята также примут участие в работе комитета по спуску флага.
Группа защитников флага 21-й школы — это созданная в 1997 году ученическая организация, которая представляет, хранит и защищает флаг школы и, при необходимости, государственный флаг согласно Закону о флаге Эстонии. Членами группы на добровольной основе являются молодые люди — учащиеся 10–12-х классов.
22 сентября в Эстонии отмечается День сопротивления. В конце сентября, 75 лет назад, в Эстонии зародилось движение сопротивления, просуществовавшее почти пятьдесят лет, до 1991 года. Участники сопротивления и на родине, и в изгнании добивались восстановления независимости Эстонии. День сопротивления и День правительства Отто Тийфа по решению Рийгикогу отмечаются уже тринадцать лет.
Летом 1940 года, когда советские войска оккупировали Эстонию, школа на улице Рауа (ныне известная как Таллиннская 21-я школа) стала временным штабом батальона связи эстонской армии. Именно там солдаты Эстонской Республики провели свою единственную битву во Второй мировой войне.
Четыре года спустя народ Эстонии снова продемонстрировал свое сопротивление. В сентябре 1944 года, когда немецкие оккупационные войска уже отступали, а отряды Красной армии еще не достигли Таллинна, на башне ”Длинный Герман” развевался сине-черно-белый флаг.
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