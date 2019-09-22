Школьники в честь Дня сопротивления подняли флаг на башне "Длинный Герман"

По словам спикера Рийгикогу Хенна Пыллуааса, крайне важно давать молодежи возможность участвовать в церемониях, посвященных значимым для становления государственности Эстонии событиям. ”Меня обрадовало то воодушевление, с которым ребята ждали дня, когда именно они смогут поднять на башне наш сине-черно-белый флаг”, — отметил он.

Председатель парламента подчеркнул, что сегодняшняя торжественная церемония говорит о том, что эстонцы никогда не сдаются, даже если им приходится ждать почти полвека, чтобы увидеть свой национальный триколор на башне ”Длинный Герман”.

В состав комитета по поднятию флага вошли Рудольф Аавик, Торм Ярвелилль, Расмус Кяспер, Александер Попков, Мартен Йоонас Руут, Марк Александер Уммелас и Хуго Йоханнес Виснапуу.

После церемонии ученики встретились со спикером Рийгикогу Хенном Пыллуаасом и познакомились с замком Тоомпеа.

Сегодня на закате ребята также примут участие в работе комитета по спуску флага.

Группа защитников флага 21-й школы — это созданная в 1997 году ученическая организация, которая представляет, хранит и защищает флаг школы и, при необходимости, государственный флаг согласно Закону о флаге Эстонии. Членами группы на добровольной основе являются молодые люди — учащиеся 10–12-х классов.