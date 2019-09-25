Школьники будут избавлены от лишних экзаменов при получении эстонского гражданства

Согласно законопроекту, учащиеся, не являющиеся гражданами Эстонии, смогут ходатайствовать о получении эстонского гражданства в случае успешной сдачи теста по эстонскому языку, теста на знание Конституции ЭР и основ граждановедения.

По словам депутата Рийгикогу и члена парламентской комиссии по культуре Михаила Стальнухина, благодаря данной инициативе, тест по эстонскому языку в выпускном классе основной школы будет фактически приравнен к экзамену на гражданство.

Читайте также: Законопроект об упрощенном получении гражданства детьми неграждан прошел первое чтение в Рийгикогу

”Таким образом, молодые люди, желающие получить гражданство Эстонии, не должны будут сдавать повторных экзаменов, что существенно упростит для них всю процедуру получения эстонского паспорта”, — сказал Стальнухин.

”Принятие этого, а также прошедшего вчера первое чтение законопроекта, предполагающего предоставление гражданства детям неграждан в упрощенном порядке, в значительной степени поможет решению проблемы серых паспортов в Эстонии”, — добавил он.