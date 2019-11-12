Школьная медсестра: лучшая профилактика гриппа — это вакцинация

По словам школьной медсестры, не стоит недооценивать здоровый образ жизни для укрепления иммунной системы, что помогает уменьшить возможность заражения. ”Школьникам необходимо 8-9 часов сна, здоровое и сбалансированное питание, регулярная подходящая физическая нагрузка и пребывание на свежем воздухе. Также важно и душевное здоровье, и умение справляться со стрессом, в чем важная роль и у родителей”, — сказала Тюрк.

Поскольку грипп распространяется от человека к человеку, то по возможности стоит в высокий сезон заболевания избегать больших скоплений народа и не пользоваться общественным транспортом в часы пик. ”Но часто это невозможно исключить в наших буднях. Поэтому при возможности стоит не приближаться ближе чем на 1 метр к кашляющим и чихающим людям, а также закрывать нос и рот шарфом или одноразовыми бумажными салфетками”, — советует Тюрк. С заболевшими людьми необходимо сохранять расстояние и при необходимости использовать защитные маски, которые продаются в аптеках.

Но эффективной защитой от гриппа остается только вакцинация. ”Сделанная в правильное время вакцина помогает избежать болезни или же — в случае заражения — перенести ее легче, без опасных осложнений”, — пояснила Тюрк.

Вакцинацию от гриппа можно сделать на протяжении всего сезона заболевания, но лучше делать это до начала высокого сезона — в октябре-декабре. Вакцинироваться можно у семейного врача или же в кабинете вакцинации. Вакцина начнет действовать в течение 10-14 дней после прививки на протяжении до одного года. При отсутствии противопоказаний вакцинироваться от гриппа могут все люди начиная с 6 лет. До 17 ноября вакцинацию можно пройти и в определенных аптеках по всей Эстонии.

Но что делать, если все же болезнь настигла? ”Если у школьника проявились симптомы гриппа, то необходимо обязательно оставить его дома, чтобы не подвергать нагрузке борющийся с болезнью организм, а также чтобы не распространять вирус среди одноклассников и других членов школьной семьи”, — подчеркивает школьная медсестра.

Ребенку необходимо хорошо отдыхать, и в случае заболевания сообщить о нем и семейному врачу. Болезнь длится в среднем 7-10 дней. ”Заболевшего ребенка не стоит оставлять на попечении не вакцинированных бабушек-дедушек, потому что они входят в группу риска, у которой в случае болезни проявляются серьезные осложнения”.