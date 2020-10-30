Школа Меривялья будет расширена

”Школа Меривялья остро нуждается в дополнительных помещениях — уже сейчас здание не в состоянии вместить всех учеников. Часть школы вынуждена работать в помещениях расположенного неподалеку модульного детского сада, — отметил Вадим Белобровцев. — С развитием района постоянно увеличивается и число желающих учиться в этой школе, однако принятая в 2007 году детальная планировка не предусматривала возможности расширения здания. Теперь эта помеха устранена и к работе над пристройкой можно будет приступить в ближайшее время”.

Планируемая пристройка вместит четыре учебных класса и три кабинета интенсивного и спецобучения. Здание будет оснащено отвечающей требованиям вентиляционной системой.

К настоящему моменту бюро Arhitektrum OÜ подготовило эскизный проект, разработанный таким образом, чтобы в окружающее пространство вписывался как экстерьер здания, так и используемые материалы. В здании планируется разместить максимальное количество учебных классов, не прибегая при этом к надстройке дополнительных этажей и тотальному сносу старого здания. В общих чертах сохранится генеральный план здания, добавятся лишь небольшие единичные изменения, исходя из планировки расположения классов. Школа обретет целостный и гармоничный экстерьер, несущий четкую архитектурную линию.

По первоначальным планам, пристройка к школе Меривялья будет готова осенью следующего года.

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