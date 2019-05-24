24.05.2019, 14:53

"Школа без издевательств"? В валгаской школе учитель в наказание заставил детей стоять весь урок

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Трудовой договор с учителем прекращен
rus.delfi.ee
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"Школа без издевательств"? В валгаской школе учитель в наказание заставил детей стоять весь урок
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Родители учащихся Валгаской основной школы подавлены поведением учителя математики, который наказал весь класс, поскольку двое учеников не подчинились распоряжениям, пишет Pere ja Kodu.

По словам родителей, уже несколько месяцев требованием одного из учителей математики Валгаской основной школы было, чтобы телефоны в начале урока приносили к нему на стол, чтобы на уроке не было соблазнов заниматься посторонними делами. Устав школы предусматривает, чтобы телефон во время урока был в беззвучном режиме или выключенным в школьной сумке. Следовательно, по утверждению родителей, требование учителя отдавать телефоны к нему на стол спорно.

В классе сняты со стены часы, и именно в описываемом случае двое мальчиков отказались класть свои телефоны на стол к учителю (сами позднее объяснив, что хотели время от времени смотреть на телефоне время). Когда учитель заметил, что количество детей и телефонов не совпадает, он потребовал, чтобы все телефоны принесли на стол. Двое мальчиков по-прежнему отказались от этого.

Вслед за этим учитель велел всему классу встать и стоять до тех пор, пока все телефоны не принесут на стол. По утверждению родителей, когда класс стоял, учитель смеялся над теми, кто не мог стоять, садившимся на стулья велел снова встать и опираться на столы и стены также не разрешал. Брани не последовало только тогда, когда ребенок сел на пол, потому что больше не мог стоять.

Один из родителей считает, что учитель таким способом наказания призывал учеников к школьному насилию, чтобы другие ученики повлияли на игнорирующих распоряжение, второй видит ситуацию так, что речь идет о злоупотреблении властью со стороны учителя и физическом наказании детей с целью унижения, что недопустимо.

По словам родителей, ситуацию делает еще хуже то, что по этому же предмету у класса уже в понедельник первый переводной экзамен в их жизни, и из поступков учителя можно заключить, что вместо повторения предмета он может потратить весь урок на игры во власть, наказывая двоих не подчинившихся распоряжению, а также десяток подчинившихся детей. Родитель в своем письме указывает, что такой поступок также наказуем как правонарушение и, несомненно, можно было бы разрешить конфликт и используя педагогические приемы.

Парадоксальным образом школа также участвует в программе "Школа без издевательств".

Сегодня, непосредственно перед выходом статьи, директор Валгаской основной школы Ханнели Луйк-Стогов сообщила, что трудовой договор с учителем математики прекращают.

"Школа осведомлена об описанном случае. Руководство побеседовало с данным учителем, который понимает серьезность создавшейся ситуации. Учитель выразил желание прекратить трудовой договор, в чем стороны пришли к соглашению", — говорит директор Луйк-Стогов, комментируя случившееся.

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