"Школа без издевательств"? В валгаской школе учитель в наказание заставил детей стоять весь урок

По словам родителей, уже несколько месяцев требованием одного из учителей математики Валгаской основной школы было, чтобы телефоны в начале урока приносили к нему на стол, чтобы на уроке не было соблазнов заниматься посторонними делами. Устав школы предусматривает, чтобы телефон во время урока был в беззвучном режиме или выключенным в школьной сумке. Следовательно, по утверждению родителей, требование учителя отдавать телефоны к нему на стол спорно.

В классе сняты со стены часы, и именно в описываемом случае двое мальчиков отказались класть свои телефоны на стол к учителю (сами позднее объяснив, что хотели время от времени смотреть на телефоне время). Когда учитель заметил, что количество детей и телефонов не совпадает, он потребовал, чтобы все телефоны принесли на стол. Двое мальчиков по-прежнему отказались от этого.

Вслед за этим учитель велел всему классу встать и стоять до тех пор, пока все телефоны не принесут на стол. По утверждению родителей, когда класс стоял, учитель смеялся над теми, кто не мог стоять, садившимся на стулья велел снова встать и опираться на столы и стены также не разрешал. Брани не последовало только тогда, когда ребенок сел на пол, потому что больше не мог стоять.

Один из родителей считает, что учитель таким способом наказания призывал учеников к школьному насилию, чтобы другие ученики повлияли на игнорирующих распоряжение, второй видит ситуацию так, что речь идет о злоупотреблении властью со стороны учителя и физическом наказании детей с целью унижения, что недопустимо.