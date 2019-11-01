Шесть мест, чтобы провести запоминающийся корпоратив

Стремительно приближаются Рождество и Новый год. Самое время подумать, где вместе с коллегами провести запоминающийся рождественский или новогодний праздник. В этой статье мы привели шесть мест, которые отлично подойдут для организации корпоратива.

Центр отдыха Paunküla Heaolukeskus – зимняя сказка на границе воды и леса!

В Центральной Эстонии, всего в 45 минутах езды от Таллинна, на берегу живописного водохранилища Паункюла расположился центр отдыха Paunküla Heaolukeskus. Окруженный нетронутой природой туристический комплекс и конференц-центр отлично подойдут для проведения семинаров и учебных курсов, корпоративных мероприятий, летних и зимних дней, а также рождественских праздников. Заснеженный лес вокруг создаст у каждого волшебное ощущение Рождества, которого нам всем так не хватает.

В просторном зале главного корпуса, вмещающем до 100 человек, хватит места для танцев и развлечений. В зимний период мы предлагаем различные рождественские и зимние пакеты, которые в зависимости от пожеланий клиента включают в себя поездки на квадроциклах и другой активный отдых, услуги ведущих корпоратива, вечер в бане (традиционная, паровая и бочковая баня), богатый рождественский стол и размещение гостей. Мы практикуем индивидуальный подход к каждому клиенту и всегда готовы помочь организовать праздник, составить и провести программу. С нами вы сможете организовать для своего коллектива запоминающийся рождественский праздник или зимний день в любую погоду!

Почему стоит провести рождественский корпоратив именно в центре Paunküla Heaolukeskus? Наш туристический центр делают особенным его расположение, приготовленные местными поварами вкуснейшие блюда и широкий выбор развлечений для любого времени года – поездки на квадроциклах, пейнтбол, тренировка по диск-гольфу и игры для большой компании. При этом мы предлагаем комплексное решение, которое включает в себя аренду помещений, проживание, питание, а также составление и проведение программы, чтобы клиенту не пришлось пользоваться услугами других фирм, а организовать мероприятие было легко и просто. Расскажите нам о вашей идее, и мы воплотим ее в жизнь! Поспешите, ведь лучшие даты бронируют очень быстро!

Телефон: +372 5830 6096

Адрес эл. почты: info@paunkula.ee

Сайт: paunkula.ee

Facebook: facebook.com/PaunkulaHeaolukeskus/

Villa Pillapalu – роскошные дома отдыха посреди болот!

Villa Pillapalu подойдет тем, кто тоже хочет выбраться за город, но предпочитает не уезжать далеко. Расположившееся среди лесов и болот место отдыха находится всего в 50 км от центра Таллинна.

Два недавно построенных дома – вместительная вилла на десять мест и бревенчатый дом в скандинавском стиле на восемь мест – отлично подойдут для небольших компаний.

Вилла, расположенная посреди тихого леса, представляет собой роскошный дом отдыха площадью 220 кв. м, в котором смогут разместиться до десяти человек. В доме есть полностью обставленная кухня, гостиная с камином и телевизором, финская сауна, три туалета, две душевых, стиральная и сушильная машины, а также большая комната отдыха. К дому прилегает сад с бочкой для купания и террасой площадью 50 кв. м.

Бревенчатый дом в скандинавском стиле имеет площадь 120 кв. м и подойдет для размещения восьми человек. На территории дома есть все необходимое для качественного корпоративного мероприятия: полностью оборудованная кухня, гостиная с телевизором, комната отдыха, финская сауна, туалет, два душа, стиральная и сушильная машины. Рядом с домом вы найдете бочку для купания, большой сад и террасу площадью 100 кв. м, снабженную крышей, где в любую погоду можно наслаждаться эстонской природой.

Телефон: +372 506 3368

Адрес эл. почты: villa@villapillapalu.ee

Сайт: villapillapalu.ee

Facebook: facebook.com/villapillapalu/

Hestia Hotel Laulasmaa Spa – запоминающийся корпоратив в живописном месте!

Спа-отель Hestia Hotel Laulasmaa Spa станет отличным местом для проведения выездного мероприятия или семинара, веселого корпоративного праздника или торжественного приема. Отель находится в живописном месте, вдали от городского шума, но при этом всего в получасе езды от Таллинна. Конференц-центр отеля Laulasmaa Spa состоит из девяти помещений и залов разного размера. Для масштабных праздников у нас имеется уютный праздничный зал, который вмещает до 120 гостей. Передвижные стены зала позволяют объединить его с лаунджем, обеспечивая место 200 гостям. Мы предлагаем участникам корпоратива различные меню à la carte и «шведский стол», почетное место в которых занимают блюда, приготовленные из качественных отечественных продуктов.

Также у вас есть возможность провести незабываемый праздник в ресторане à la carte Wicca на 84 места, который уже шестой год подряд попадает в число лучших ресторанов Эстонии. Блюда в ресторане готовятся под пристальным вниманием шеф-повара Ангелики Удекюлль в основном из свежих отечественных продуктов. Обещаем, что в ресторане Wicca вы получите незабываемые гастрономические впечатления, которые захочется пережить заново.

Отель также предлагает гостям полное расслабление. Водный и банный центр оборудован шестью уютными банями и шестью бассейнами.

Профессиональный коллектив отеля Hestia Hotel Laulasmaa Spa позаботится о том, чтобы праздник пришелся вам по душе.

Телефон: +372 687 0888

Адрес эл. почты: booking.laulasmaa@hestiahotels.com

Сайт: hestiahotels.com/laulasmaa

Facebook: facebook.com/LaulasmaaSpa/

Hestia Hotel Europa – лучшее место для корпоратива прямо в центре города!

Отель Hestia Hotel Europa станет лучшим вариантом, если вы хотите провести рождественский праздник прямо в центре Таллинна. Рядом с удобно расположенным отелем можно недорого припарковать машину. Организуйте запоминающийся праздник в зале на 150 мест с захватывающим видом или в уютном ресторане Olive на 200 мест. Из ресторана открывается чудесный вид на море и старый город Таллинна, а его интерьер создаст отличные условия для проведения самых разных мероприятий.

Каждый праздник особенный, а потому мы предлагаем богатый ассортимент вкусных блюд в зависимости от бюджета и вкусов клиента.

Участники мероприятия могут разместиться в 185 номерах, в стоимость которых входит сытный завтрак. Помимо зала для проведения мероприятий в отеле есть девять конференц-залов, которые подойдут для проведения менее масштабного мероприятия, а также для организации различных семинаров, курсов и собраний. Конференц-центр с просторными помещениями и красивыми видами вмещает в общей сложности до 700 человек.

Выберите для корпоративного рождественского праздника в этом году отель Hestia Hotel Europa. Профессиональный персонал отеля готов помочь вам с организацией мероприятия.

Приходите, ознакомьтесь с нашими возможностями и доверьте свой праздник отелю Hestia Hotel Europa!



Телефон: +372 669 9788

Адрес эл. почты: eha.kaasik@hestiahotels.com

Сайт: hestiahotels.com/europa

Facebook: facebook.com/HestiaHotelEuropa/

Усадьба Сака – жемчужина скалистого берега!

Благодаря своему особенному расположению, приватности и богатым возможностям усадьба Сака идеально подойдет как для отдыха и рабочих выездов, так и для торжественных мероприятий, в которых участвует до сотни гостей. В полностью восстановленном комплексе поместья сочетаются природное и культурное наследие: восставший из руин господский дом в стиле неоренессанс и выбранный национальным символом Эстонии скалистый берег. Неподалеку от господского дома расположился отель на 33 номера с приватным спа-центром и небольшим бассейном.

В зависимости от количества гостей корпоратива на ваш выбор предоставляются три варианта размещения: в господском доме, морской башне и отеле. Также можно забронировать разные залы.

Бальный зал вмещает 6–7 круглых столов на десять мест. Помимо проведения концертов и конференций, зал подойдет для организации торжественных событий, приемов и свадеб. В стоимость аренды бального зала включено пользование расположенным рядом салоном. Обставленный мебелью в античном стиле салон, который вмещает до десяти гостей, также можно забронировать отдельно.

Для небольшой компании в 10–15 человек подойдет каминный зал с античной мебелью, где можно организовать приватный ужин. При необходимости здесь также разместятся музыканты. В зале есть достаточное количество мягких диванов и кресел, где можно насладиться кофе и коньяком.

Шотландский зал снабжен королевским круглым столом, за которым поместится 18 человек. Стулья с высокой спинкой украшены изящным орнаментом. Шотландский зал отлично подойдет для проведения представительских мероприятий или официальных ужинов.

Во всех залах можно заказать блюда из меню à la carte – при этом к стоимости зала прибавляется 20 %.

Телефон: +372 336 4906

Адрес эл. почты: salle@saka.ee

Сайт: saka.ee

Facebook: facebook.com/sakamois

Tallinn Viimsi Spa – не празднуйте всухую!

Корпоратив без бассейна – просто скучное собрание!

SPA18+ – это единственный банный центр для взрослых, который станет отличным местом, чтобы отметить с коллегами окончание года. При желании мы составим для вас персональный праздничный пакет, который отвечает именно вашим ожиданиям и потребностям.

Корпоративный пакет включает в себя:

посещение банного центра SPA18+ (4 часа);

пользование приватной комнатой отдыха (4 часа);

приветственный напиток;

пользование халатом и полотенцем;

зоны отдыха с освежающими напитками и фруктовым ассорти;

увлекательные банные ритуалы под руководством опытного банщика

(возможность приватного банного ритуала за дополнительную плату);

посещение банного центра Viimsi Spa (7 бань, спа-бассейны, спортивный бассейн);

возможность отдельно заказать кофе-брейки и питание;

парковку.

Кроме того, при количестве гостей от 15 человек действует специальное предложение: зал для проведения семинаров на 17 или 80 человек либо кинозал на два часа БЕСПЛАТНО!

Телефон: +372 606 1199

Адрес эл. почты: konverents@spatallinn.ee

Сайт: spatallinn.ee

Facebook: facebook.com/viimsispa/