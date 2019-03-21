Шесть лет в эмиграции: теракт, Brexit, бешеный ритм жизни. О трудностях жизни в Лондоне и причинах возвращения в Эстонию

Скажем так, в общепринятом смысле там толерантность, открытость ко всему и свобода слова. На самом же деле, когда начинаешь более близко общаться с местным населением, то понимаешь, что они всему этому не рады. Возможно, именно поэтому они и проголосовали за Brexit, так как внутренне они не рады большому наплыву людей.

Тем не менее, мы не забираем их рабочие места, так как на многие работы они просто не пойдут. Многие сферы деятельности начали страдать сейчас, потому что большое число поляков, литовцев и других приезжих стало уезжать. Если раньше люди на работе увольнялись и сообщали, что уходят в другое место, то в последний год их спрашиваешь ”ты куда?”, а они в ответ — ”домой”.

Сразу после голосования о Brexit британцы радовались тому, что он будет и могли даже сказать: ”Эй ты, чертов приезжий! Вали домой, никому ты здесь не нужен”. Потом они успокоились и кто-то даже поменял свое мнение. Было забавно, что мой начальник был за Brexit, хотел, чтобы было меньше иммигрантов, но при этом нам, своей команде, говорил: ”Не, ребята, вот вы оставайтесь. Вас я люблю, вы мне нравитесь! А остальные — пусть едут домой”. Двойные стандарты.

Почему же ты решила в итоге вернуться в Эстонию?

Я стала замечать, что во-первых, финансовая ситуация у нас в стране улучшилась. А во-вторых, у меня появилось внутреннее ощущение того, что я смогу здесь устроить свою жизнь. Возможно, это все произошло потому, что я уже видела минусы в Англии, а до этого, когда до этого жила только в Эстонии, то не могла сравнивать. Теперь же я поняла, что жизнь в Эстонии для меня перевешивает по плюсам.

Например, я как человек, который в ближайшем будущем планирует создавать семью, понимаю, что Лондон — это не город для детей, это город работяг. Там ты только успеваешь работать, потом приходишь домой — и вот уже снова надо бежать на работу. А чтобы зарабатывать нормально, нужно реально вкалывать.

У меня сейчас от зарплаты остается денег на личные расходы почти столько же, как и в Лондоне. Ведь там я еще платила огромную арендную пату, которая превышала тысячу фунтов. Примерно с теми же самыми деньгами у меня здесь уровень жизни лучше, чем там. И у меня остается больше времени на саму жизнь.

Еще я в Эстонии чувствую себя намного свободней и безопасней. В Лондоне с наступлением темноты я бы одна не рискнула пойти гулять по району — чувство самосохранения удерживало. А здесь — запросто.

За последние годы в Великобритании произошло несколько терактов. Я знаю, что один из них затронул и тебя.

ТОП

По роду деятельности в охранной сфере нам приходила разнарядка на возможные теракты. Как я понимаю, спецслужбы знали, что в Лондоне произойдет теракт, но не знали где именно. В начале мая пришла информация, что где-то в районе моего места работы с большой вероятностью произойдет теракт, но мы понимали, что небоскреб The Shard — цель номер один, так как теракт там привлечет много медийного внимания. Все поняли, что если это бомба, то мы не уйдем никуда, особенно если ты на верхних этажах. От эпицентра взрыва нужно убежать минимум на полтора километра — так что без вариантов!

В конце мая случился теракт в Манчестере, а меньше чем через неделю грузовик въехал в толпу на Лондонском мосте — это буквально 70 метров от нас — и оттуда выскочили террористы и начали резать людей. По новостям об этом еще даже не успели передать, а в нашу сторону побежали люди. Мы были в шоке, потому что было непонятно что делать — не пускать никого? Мы не знали, кто среди них с ножом, а кто без ножа. Мы запустили сначала беременных женщин и инвалидов, а потом уже и других.

Больше всего в этой ситуации меня поразили сами люди. Один мужчина требовал выпустить его покурить, или он начнет курить прямо в здании. Или как все зеваки снимали место происшествия на телефоны, а на попытки полиции прогнать их возмущались. Там же опасно находиться! А газеты восхваляли ”лондонский дух”, когда один мужик убегал из бара, но не бросил свой стакан пива. Что с тобой не так?! Я бы этот бокал выкинула и бежала, как Форрест Гамп.

Потом я даже не знала, идти мне на работу или нет. Несколько людей сразу купили себе билеты и уехали из Лондона — одна девочка прямо на следующий день. Хотя последний год был тихий, информации о терактах не поступало.

"Отношение эстоноговорящего население к русскоговорящему населению стало мягче"



Сложно ли было снова влиться в эстонское общество? Ты не забыла за столько лет язык?

С одной стороны, это был как прыжок со скалы — надо начинать жизнь опять заново. Но при этом я всегда чувствовала, что когда еду в Эстонию, то возвращаюсь из Лондона домой, а не наоборот. Наверно, было легко вернуться, так как у меня не произошло ”психологической перестройки”. Когда я жила там, я сильно скучала по семье и друзьям. В какой-то момент я поняла, что нельзя душу рвать на части.