21.03.2019, 09:23

Шесть лет в эмиграции: теракт, Brexit, бешеный ритм жизни. О трудностях жизни в Лондоне и причинах возвращения в Эстонию

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"эстонский язык я не использую нигде"
Андрей Данило
Андрей Данило
EST 13
Portree Rus Delfi tarbeks
Portree Rus Delfi tarbeksFoto: Ilmar Saabas

Ксения (27) переехала из Таллинна в Лондон в 2012 году и вернулась обратно на родину в декабре 2018 года. За проведенные в столице Великобритании шесть лет успела столкнуться лицом к лицу с терактом и Brexit. Девушка рада переезду в Эстонию и утверждает, что теперь в стране к русским относятся по-другому.

Почему шесть лет назад ты решила переехать из Эстонии в Великобританию?

У меня не было четкой цели поехать именно в Лондон, но я знала, что хочу уехать из Эстонии. Мне не нравились многие моменты. Казалось, что достаточно сложно найти здесь работу, мне не нравились погода — хотя я выбрала вариант не лучше — и какие-то политические моменты, с которыми я была не согласна. Я не видела своего будущего в Эстонии и считала, что не смогу здесь достичь хорошего материального уровня жизни.

В Лондоне оказалось легче найти работу, чем в Эстонии? Чем ты там занималась?

Да, там было легче. Я получила лицензию и начала работать в охране. Потом я пошла работать в The Shard (известный лондонский небоскреб, самое высокое здание в Евросоюзе — прим. ред.), где уже занималась пожарной безопасностью. В какой-то момент получилось так, что не я искала работу, а работа искала меня. То есть, там был выбор, а здесь было сложнее.

"Спецслужбы знали, что в Лондоне произойдет теракт, но не знали где именно"

Как в Лондоне относятся к приезжим? Brexit показал, что это больная тема.

Скажем так, в общепринятом смысле там толерантность, открытость ко всему и свобода слова. На самом же деле, когда начинаешь более близко общаться с местным населением, то понимаешь, что они всему этому не рады. Возможно, именно поэтому они и проголосовали за Brexit, так как внутренне они не рады большому наплыву людей.

Тем не менее, мы не забираем их рабочие места, так как на многие работы они просто не пойдут. Многие сферы деятельности начали страдать сейчас, потому что большое число поляков, литовцев и других приезжих стало уезжать. Если раньше люди на работе увольнялись и сообщали, что уходят в другое место, то в последний год их спрашиваешь ”ты куда?”, а они в ответ — ”домой”.

Сразу после голосования о Brexit британцы радовались тому, что он будет и могли даже сказать: ”Эй ты, чертов приезжий! Вали домой, никому ты здесь не нужен”. Потом они успокоились и кто-то даже поменял свое мнение. Было забавно, что мой начальник был за Brexit, хотел, чтобы было меньше иммигрантов, но при этом нам, своей команде, говорил: ”Не, ребята, вот вы оставайтесь. Вас я люблю, вы мне нравитесь! А остальные — пусть едут домой”. Двойные стандарты.

Почему же ты решила в итоге вернуться в Эстонию?

Я стала замечать, что во-первых, финансовая ситуация у нас в стране улучшилась. А во-вторых, у меня появилось внутреннее ощущение того, что я смогу здесь устроить свою жизнь. Возможно, это все произошло потому, что я уже видела минусы в Англии, а до этого, когда до этого жила только в Эстонии, то не могла сравнивать. Теперь же я поняла, что жизнь в Эстонии для меня перевешивает по плюсам.

Например, я как человек, который в ближайшем будущем планирует создавать семью, понимаю, что Лондон — это не город для детей, это город работяг. Там ты только успеваешь работать, потом приходишь домой — и вот уже снова надо бежать на работу. А чтобы зарабатывать нормально, нужно реально вкалывать.

У меня сейчас от зарплаты остается денег на личные расходы почти столько же, как и в Лондоне. Ведь там я еще платила огромную арендную плату, которая превышала тысячу фунтов. Примерно с теми же самыми деньгами у меня здесь уровень жизни лучше, чем там. И у меня остается больше времени на саму жизнь.

Еще я в Эстонии чувствую себя намного свободней и безопасней. В Лондоне с наступлением темноты я бы одна не рискнула пойти гулять по району — чувство самосохранения удерживало. А здесь — запросто.

За последние годы в Великобритании произошло несколько терактов. Я знаю, что один из них затронул и тебя.

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По роду деятельности в охранной сфере нам приходила разнарядка на возможные теракты. Как я понимаю, спецслужбы знали, что в Лондоне произойдет теракт, но не знали где именно. В начале мая пришла информация, что где-то в районе моего места работы с большой вероятностью произойдет теракт, но мы понимали, что небоскреб The Shard — цель номер один, так как теракт там привлечет много медийного внимания. Все поняли, что если это бомба, то мы не уйдем никуда, особенно если ты на верхних этажах. От эпицентра взрыва нужно убежать минимум на полтора километра — так что без вариантов!

В конце мая случился теракт в Манчестере, а меньше чем через неделю грузовик въехал в толпу на Лондонском мосте — это буквально 70 метров от нас — и оттуда выскочили террористы и начали резать людей. По новостям об этом еще даже не успели передать, а в нашу сторону побежали люди. Мы были в шоке, потому что было непонятно что делать — не пускать никого? Мы не знали, кто среди них с ножом, а кто без ножа. Мы запустили сначала беременных женщин и инвалидов, а потом уже и других.

Больше всего в этой ситуации меня поразили сами люди. Один мужчина требовал выпустить его покурить, или он начнет курить прямо в здании. Или как все зеваки снимали место происшествия на телефоны, а на попытки полиции прогнать их возмущались. Там же опасно находиться! А газеты восхваляли ”лондонский дух”, когда один мужик убегал из бара, но не бросил свой стакан пива. Что с тобой не так?! Я бы этот бокал выкинула и бежала, как Форрест Гамп.

Потом я даже не знала, идти мне на работу или нет. Несколько людей сразу купили себе билеты и уехали из Лондона — одна девочка прямо на следующий день. Хотя последний год был тихий, информации о терактах не поступало.

"Отношение эстоноговорящего население к русскоговорящему населению стало мягче"

Сложно ли было снова влиться в эстонское общество? Ты не забыла за столько лет язык?

С одной стороны, это был как прыжок со скалы — надо начинать жизнь опять заново. Но при этом я всегда чувствовала, что когда еду в Эстонию, то возвращаюсь из Лондона домой, а не наоборот. Наверно, было легко вернуться, так как у меня не произошло ”психологической перестройки”. Когда я жила там, я сильно скучала по семье и друзьям. В какой-то момент я поняла, что нельзя душу рвать на части.

По приезде было сложно со всей этой системой Smart-ID и прочего, потому что я из этого совершенно выпала, были проблемы с ID-картой. В общем, две с половиной недели я помучилась, потом за неделю нашла работу и теперь мне все нравится.

Язык я, конечно же, забыла, и заранее начала брать уроки по Skype, чтобы вытащить знания из глубин себя. Однако по приезде сюда поняла, что эстонский сейчас нужен намного меньше, чем шесть лет назад. Я его не использую нигде: на работе разговариваю по-английски, в магазине продавцы переходят на русский, или же я перехожу на английский и все меня прекрасно понимают.

Пару раз у меня было такое, что я куда-то звонила и не могла объяснить что-то на эстонском. Я извинялась и просила объяснить все по-русски или по-английски. Люди относятся к этому более положительно, чем шесть лет назад — тогда можно было столкнуться если не с агрессией в свой адрес, то с негативом. Хотя я склоняюсь к тому, что человек, живущий в Эстонии, должен знать эстонский язык, и я сама хочу его знать на должном уровне, просто сейчас он задействован намного меньше.

По-твоему, русским теперь в Эстонии живется легче?

Я могу сказать только по поводу своего окружения. Моему окружению сейчас легче, за других говорить не берусь.

Когда ты уезжала, тебе не нравилась политическая ситуация. А сейчас?

Последние две недели (на фоне коалиционных переговоров с участием EKRE — прим. ред.) она мне тоже не нравится! Но я считаю, что отношение эстоноговорящего население к родившемуся и проживающему здесь русскоговорящему населению стало мягче. Если сравнить тогда и сейчас, то я вижу, что люди намного более открыты к общению. Возможно, просто я сама стала более открытой — это одно из качеств, которое я получила в Лондоне. Несомненно, я стала более позитивно смотреть на происходящее вокруг меня.

Не думаешь о проведенных за границей годах, как о потраченном времени?

Конечно же, нет — это опыт. Я там очень выросла, развила в себе определенные качества. Возможно я жалею, что потратила года, проведя их вдали от семьи, но я их наверстываю. И если бы я могла вернуться назад, то все равно переехала бы в Англию — но не задержалась бы там надолго.

Возможно это немного пафосно, но все равно: я благодарна своему опыту переезда, что теперь я понимаю насколько я могу быть счастливой, только лишь от того, что нахожусь в Эстонии. Потому что я правда кайфую от Таллинна во всех его проявлениях! Это своеобразное место силы, что ли. Наверно, это важно чувствовать себя счастливым независимо от обстоятельств, а от самого существования.

И может это будет полезно для тех, кто хочет вернуться, но боится, что не получится. Не надо бояться: если сердце зовет домой, то ничто не должно тебя тормозить! Мне, наверно, не хватало этого понимания.

Дороги читатели, если вы тоже хотите рассказать свою историю возвращения в Эстонию, то смело пишите на rus@delfi.ee.

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