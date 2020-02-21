СХЕМЫ | Вниманию водителей: на два дня в центре Таллинна изменится порядок парковки и движения автотранспорта

Репетиция парада, а также подготовительные работы будут проходить 23 февраля 2020 года с 20.00 до 11 часов утра 24 февраля.

24 февраля площадь Вабадузе будет закрыта для движения с 11 до 19 часов.

Генеральная репетиция начнется на площади Вабадузе и прилегающих улицах 23 февраля в 20 часов и продлится до полуночи.

Маршруты троллейбусов номер 1 и 3, а также автобусы, следующие маршрутами

3, 5, 16, 17, 17A, 18, 18A 20, 20A, 21, 21B, 23, 24, 24A, 36, 40, 41, 41B, 42 и 73 будут направлены в объезд. Движение трамваев на время парада будет остановлено.

На время подготовки и проведения парада на улицах Фальги и Команданди, на улице Тоомпеа, между улицей Висмари и Каарли пст., на площади Вабадузе, улицах Харью, Кунинга, Вана-Туру, Виру, Тынисмяги — часть у Каарли пст. и Тоомпуйестеэ, улице Тоомпуйестеэ между улицами Луйзе и Эндла, Пярну мнт между кольцом Виру и Каарли пст., на улицах Георга Отса и Суур-Карья (со стороны Пярну мнт.), Эстония пст. между ул. Кентманни и Пярну мнт., на Мере пст. между ул. Ахтри и кольцом Виру, на улице Канути и Инсенери (со стороны Мере пст.) и кольце Виру движение будет полностью закрыто.

Просим при планировании маршрутов учитывать изменения в организации дорожного движения и запастись временем.

Схемы объезда и изменения маршрута находятся здесь.