СХЕМА: Внимание! Около памятника "Русалка" сегодня изменится организация движения

”И в направлении Пирита, и в направлении центра города останутся открытыми по две полосы движения, но они будут перенесены на новое дорожное покрытие, где движение будет организовано согласно новой разметке. При этом правая полоса из Пирита в Кесклинн будет со свободным движением, что значит, что движение на ней не регулируется светофорами. Полоса со свободным движением начинается на улице Пирита у пешеходного перехода около Певческого поля и заканчивается у светофора у посольства Китая. На Нарвском шоссе в направлении Ласнамяэ, а также в обратном направлении, будет открыто по одной полосе движения”, — сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Участники движения должны будут учитывать, что левый поворот с улицы Пирита на Нарвское шоссе и правый поворот с Нарвского шоссе на улицу Пирита по-прежнему закрыты. Попасть из Пирита к Певческому полю и обратно можно с помощью альтернативных маршрутов.

Новая организация движения будет действовать до середины августа.