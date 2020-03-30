СХЕМА | В Вяйке-Ыйсмяэ заменят устаревшие теплотрассы. Смотрите график работ!

Благодаря установки временных труб преимущественно будут только кратковременные перебои в подаче тепла, которые будут связаны с переключением подачи тепла во временные трубы. Перебои будут не более 8 часов. С середины мая по середины сентября могут быть и более длительные перебои. Utilitas сообщит всем представителям зданий об отключениях заблаговременно. Информацию о перебоях в подаче тепла можно узнать на домашней странице Utilitas https://www.utilitas.ee/soojuskatkestused.
Масштабных изменений в работе общественного транспорта, связанных с проводимыми работами не запланировано, преимущественно будет закрыта одна половина дороги. Просим участников движения следить за временными дорожными знаками.
График работ ориентировочный. Работы пройдут в девять этапов (подробнее в схеме):
· I этап в северной части Ыйсмяэ: между зданиями по адресу Ыйсмяэ теэ 116, 118, 120, 122, 134, 151, 153, 155a. Ориентировочно работы пройдёт с апреля по май.
· II этап на территории и в подвалах зданиями по адресу Ыйсмяэ теэ 113, 113a, 115, 115a, 117, 119, 121. Основные работы пройдут ориентировочно с апреля по май. Вспомогательные работы и осмотр подвалов зданий и установка временных труб отопления начнутся в марте и демонтаж пройдёт а сентябре.
· III этап на территории и в подвалах зданий по адресу Ыйсмяэ теэ 2, 150, 185, 187, 189, 193, 195, 197, 199, 201, 203, Эхитаяте теэ 120, 122, 150. Основные работы пройдут ориентировочно с апреля по май. Внешние работы завершатся в мае. Работы в подвалах домов 185, 187, 189, 193, 195, 197, 199, 201, 203 завершатся в июне.
· IV этап в Ыйсмяэ теэ в северо-западной части: на территории и в подвалах зданий по адресу Палдиски мнт 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, Ыйсмяэ теэ 112a, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 139, 141, 413, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157. Основные работы пройдут ориентировочно с июня по июль.
· V этап в Ыйсмяэ теэ в северо-западной части: на территории и в подвалах зданий по адресу Палдиски мнт 173, 175, 177, 179, 181, Ыйсмяэ теэ 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 133, 135, 137. Основные работы пройдут ориентировочно с июня по август.
· VI этап в западной части Ыйсмяэ теэ: на территории и в подвалах зданий Палдиски мнт 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, Ыйсмяэ теэ 68, 78, 80, 82, 84, 86, 72, 74, 76, 78, 111, 123, 125, 127, 129, 131. Основные работы пройдут ориентировочно с июня по август.
· VII этап в северо-восточной части Ыйсмяэ теэ: возле домов по адресу Ыйсмяэ теэ 134, 173, 173a, 179. Основные работы пройдут ориентировочно с августа по сентябрь.
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