СХЕМА | В Вяйке-Ыйсмяэ заменят устаревшие теплотрассы. Смотрите график работ!

По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги масштабные работы касаются всего Вяйке-Ыйсмяэ, они необходимы, чтобы у жителей в будущем не возникло проблем с отоплением и подачей горячей воды. ”Цель реновации сети централизованного отопления предотвратить возможные аварии в сети и перебои в теплоподаче, для этого необходимо заменить всю отопительную сеть, которая была построена, преимущественно в 1970 годах”, — сказал Ханимяги.

Старейшина добавил, что со строительными работами связаны различные земляные работы, выгрузка оборудования и техники, которые могут помешать жителям, но работы необходимы и просим относиться к этому с пониманием. ”Так управа и Utilitas сделают всё, что от них зависит, чтобы проинформировать жителей и минимизировать неприятности связанные с проводимыми работами”, — подчеркнуть Ханимяги.

”Особенность сети централизованного отопления позволяет проводить масштабные работы по реновации с минимальными для клиента неудобствами только тогда, когда температура воздуха позволяет больше не отапливать помещения”, — объяснил руководитель предприятия Utilitas Андрес Веске.

Веске отметил, что в 2020 году в рамках проекта в Вяйке-Ыйсмяэ заменять более 8 км отопительных труб, из которых более 5 км проходит под землёй и 3 км — это трубы внутри помещения, которые находятся преимущественно в подвалах зданий. ”В период реконструкции Utilitas установить более 6 км временных труб, чтобы обеспечить подачу тепла в здания на время работ”, — объяснил он.