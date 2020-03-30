30.03.2020, 18:52

СХЕМА | В Вяйке-Ыйсмяэ заменят устаревшие теплотрассы. Смотрите график работ!

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СХЕМА | В Вяйке-Ыйсмяэ заменят устаревшие теплотрассы. Смотрите график работ!
Utilitas

За два года теплоснабжающее предприятие Utilitas заменит в Вяйке-Ыйсмяэ все трубы в теплотрассе. В этом году работы пройдут в несколько этапов с марта по ноябрь. В период работ могут возникать временные перебои в подаче горячей воды, о чём предприятие проинформирует дополнительно.

По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги масштабные работы касаются всего Вяйке-Ыйсмяэ, они необходимы, чтобы у жителей в будущем не возникло проблем с отоплением и подачей горячей воды. ”Цель реновации сети централизованного отопления предотвратить возможные аварии в сети и перебои в теплоподаче, для этого необходимо заменить всю отопительную сеть, которая была построена, преимущественно в 1970 годах”, — сказал Ханимяги.

Старейшина добавил, что со строительными работами связаны различные земляные работы, выгрузка оборудования и техники, которые могут помешать жителям, но работы необходимы и просим относиться к этому с пониманием. ”Так управа и Utilitas сделают всё, что от них зависит, чтобы проинформировать жителей и минимизировать неприятности связанные с проводимыми работами”, — подчеркнуть Ханимяги.

”Особенность сети централизованного отопления позволяет проводить масштабные работы по реновации с минимальными для клиента неудобствами только тогда, когда температура воздуха позволяет больше не отапливать помещения”, — объяснил руководитель предприятия Utilitas Андрес Веске.

Веске отметил, что в 2020 году в рамках проекта в Вяйке-Ыйсмяэ заменять более 8 км отопительных труб, из которых более 5 км проходит под землёй и 3 км — это трубы внутри помещения, которые находятся преимущественно в подвалах зданий. ”В период реконструкции Utilitas установить более 6 км временных труб, чтобы обеспечить подачу тепла в здания на время работ”, — объяснил он.

Благодаря установки временных труб преимущественно будут только кратковременные перебои в подаче тепла, которые будут связаны с переключением подачи тепла во временные трубы. Перебои будут не более 8 часов. С середины мая по середины сентября могут быть и более длительные перебои. Utilitas сообщит всем представителям зданий об отключениях заблаговременно. Информацию о перебоях в подаче тепла можно узнать на домашней странице Utilitas https://www.utilitas.ee/soojuskatkestused.

Масштабных изменений в работе общественного транспорта, связанных с проводимыми работами не запланировано, преимущественно будет закрыта одна половина дороги. Просим участников движения следить за временными дорожными знаками.

График работ ориентировочный. Работы пройдут в девять этапов (подробнее в схеме):

· I этап в северной части Ыйсмяэ: между зданиями по адресу Ыйсмяэ теэ 116, 118, 120, 122, 134, 151, 153, 155a. Ориентировочно работы пройдёт с апреля по май.

· II этап на территории и в подвалах зданиями по адресу Ыйсмяэ теэ 113, 113a, 115, 115a, 117, 119, 121. Основные работы пройдут ориентировочно с апреля по май. Вспомогательные работы и осмотр подвалов зданий и установка временных труб отопления начнутся в марте и демонтаж пройдёт а сентябре.

· III этап на территории и в подвалах зданий по адресу Ыйсмяэ теэ 2, 150, 185, 187, 189, 193, 195, 197, 199, 201, 203, Эхитаяте теэ 120, 122, 150. Основные работы пройдут ориентировочно с апреля по май. Внешние работы завершатся в мае. Работы в подвалах домов 185, 187, 189, 193, 195, 197, 199, 201, 203 завершатся в июне.

· IV этап в Ыйсмяэ теэ в северо-западной части: на территории и в подвалах зданий по адресу Палдиски мнт 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, Ыйсмяэ теэ 112a, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 139, 141, 413, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157. Основные работы пройдут ориентировочно с июня по июль.

· V этап в Ыйсмяэ теэ в северо-западной части: на территории и в подвалах зданий по адресу Палдиски мнт 173, 175, 177, 179, 181, Ыйсмяэ теэ 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 133, 135, 137. Основные работы пройдут ориентировочно с июня по август.

· VI этап в западной части Ыйсмяэ теэ: на территории и в подвалах зданий Палдиски мнт 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, Ыйсмяэ теэ 68, 78, 80, 82, 84, 86, 72, 74, 76, 78, 111, 123, 125, 127, 129, 131. Основные работы пройдут ориентировочно с июня по август.

· VII этап в северо-восточной части Ыйсмяэ теэ: возле домов по адресу Ыйсмяэ теэ 134, 173, 173a, 179. Основные работы пройдут ориентировочно с августа по сентябрь.

· VIII этап в северо-восточной части Ыйсмяэ теэ: на территории и в подвалах зданий по адресу Ыйсмяэ теэ 132, 136, 138, 140, 142, 144. Основные работы пройдут ориентировочно сентября по октябрь, за исключением Ыйсмяэ теэ 132, в Русской гимназии Хааберсти работы пройдут в июле.

· IX этап в восточной части Ыйсмяэ теэ: на территории и в подвалах зданий по адресу Ыйсмяэ теэ 18, 20, 22, 24, 148, 150, 150а. Основные работы пройдут ориентировочно с октября по ноябрь, за исключением здания по адресу Ыйсмяэ теэ 22, там работы пройдут в июле.

Utilitas
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