СХЕМА | Троллейбусы маршрутов 1 и 5 в Таллинне временно будут заменены автобусами

С 18 по 28 февраля троллейбусы маршрутов 1 и 5 будут заменены на остановке ”Лилле” (по направлению к Каубамая и Балтийскому вокзалу) автобусами маршрутов 71 и 75. Пересадку можно будет осуществить на временной остановке на Палдиски мнт.
Временные изменения обусловлены строительством железнодорожного виадука Eesti Raudtee на перекрестке Палдиски мнт. и ул. Техника. Задача нового виадука — увеличить пропускную способность Балтийского вокзала для поездов, следующих в направлении Тапа, Тарту, Нарвы, Рапла, Вильянди и Пярну. Изменения обеспечат более гибкий график для прибывающих и отходящих с Балтийского вокзала поездов.
С 18 по 28 февраля остановка ”Лилле” для направляющихся в центр города автобусов и троллейбусов будет временно закрыта. Ее заменит временная остановка, расположенная перед перекрестком с ул. Лилле, примерно в 150 м от нынешней одноименной остановки. На время ремонта она станет конечной остановкой для троллейбусов маршрутов 1 и 5, двигающихся в направлении центра города, и стартовой остановкой для замещающих автобусов линий 71 и 75, а также временной остановкой для автобусных маршрутов 22, 26, 26A, 33, 41, 41B и 43.
В направлении, ведущем из центра города, возле здания троллейбусного парка (Палдиски мнт., 48А) открыта временная остановка, расположенная примерно в 200 м пути от нынешней остановки ”Лилле”. Она также станет на период ремонта временной первой остановкой для направляющихся в Мустамяэ троллейбусов маршрутов 1 и 5 и конечной остановкой для замещающих автобусов маршрутов 71 и 75. Также здесь будут останавливаться автобусы линий 22, 26, 26A, 33, 41, 41B и 43.
Остановка ”Лилле”, расположенная по направлению выезда из центра города, для автобусных маршрутов работает в штатном режиме.
Временные изменения на столичных маршрутах общественного транспорта 18.02–28.02.2021
Троллейбусная линия 1 с остановки ”Лилле” заменяется автобусным маршрутом 71; Лилле-Каубамая:
Маршрут по направлению к Каубамая: Палдиски мнт. (первая остановка на остановке направляющихся в депо троллейбусов), Тоомпуйестеэ, Каарли пст., площадь Вабадузе, Эстония пст., ул. Каубамая.
Маршрут по направлению к Лилле: ул. Каубамая, Рявала пст., Театральная площадь, Эстония пст., площадь Вабадузе, Каарли пст., Тоомпуйестеэ, ул. Техника, ул. Роху, ул. Теллискиви, ул. Ристику, Палдиски мнт., конечная возле здания по адресу Палдиски мнт., 48А.
На замещающем маршруте выполняются все остановки маршрута троллейбусной линии 1 в обоих направлениях.
Троллейбусная линия 5 заменяется автобусным маршрутом 75; Лилле-Балтийский вокзал:
Маршрут по направлению к Балтийскому вокзалу: Палдиски мнт. (первая остановка на остановке направляющихся в депо троллейбусов), Тоомпуйестеэ, ул. Раннамяэ.
Маршрут по направлению к Лилле: ул. Раннамяэ, Тоомпуйестеэ, улицы Техника, Роху, Теллискиви, Ристику, Палдиски мнт., конечная возле здания по адресу Палдиски мнт., 48А.
На замещающем маршруте выполняютсся все остановки маршрута троллейбусной линии 5 в обоих направлениях.
Для пересадки на Палдиски мнт. предусмотрены следующие временные автобусные остановки:
По направлению из города возле здания по адресу Палдиски мнт., 48А — стартовая остановка троллейбусных линий 1 и 5 (по направлению в Мустамяэ), конечная для замещающих автобусных маршрутов 71 и 75 и дополнительная для маршрутов 22, 26, 26A, 33, 41, 41B и 43.
По направлению в центр города на Палдиски мнт. перед перекрестком с ул. Лилле — стартовая остановка для замещающих линий 71 и 75, конечная для троллейбусных маршрутов 1 и 5, а также замещающая остановка для автобусных маршрутов 22, 26, 26A, 33, 41, 41B и 43.
Остановка ”Лилле” по направлению в центр города будет закрыта с 18 по 28 февраля.
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