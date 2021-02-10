СХЕМА | Троллейбусы маршрутов 1 и 5 в Таллинне временно будут заменены автобусами

Временные изменения обусловлены строительством железнодорожного виадука Eesti Raudtee на перекрестке Палдиски мнт. и ул. Техника. Задача нового виадука — увеличить пропускную способность Балтийского вокзала для поездов, следующих в направлении Тапа, Тарту, Нарвы, Рапла, Вильянди и Пярну. Изменения обеспечат более гибкий график для прибывающих и отходящих с Балтийского вокзала поездов.

С 18 по 28 февраля остановка ”Лилле” для направляющихся в центр города автобусов и троллейбусов будет временно закрыта. Ее заменит временная остановка, расположенная перед перекрестком с ул. Лилле, примерно в 150 м от нынешней одноименной остановки. На время ремонта она станет конечной остановкой для троллейбусов маршрутов 1 и 5, двигающихся в направлении центра города, и стартовой остановкой для замещающих автобусов линий 71 и 75, а также временной остановкой для автобусных маршрутов 22, 26, 26A, 33, 41, 41B и 43.

В направлении, ведущем из центра города, возле здания троллейбусного парка (Палдиски мнт., 48А) открыта временная остановка, расположенная примерно в 200 м пути от нынешней остановки ”Лилле”. Она также станет на период ремонта временной первой остановкой для направляющихся в Мустамяэ троллейбусов маршрутов 1 и 5 и конечной остановкой для замещающих автобусов маршрутов 71 и 75. Также здесь будут останавливаться автобусы линий 22, 26, 26A, 33, 41, 41B и 43.

Остановка ”Лилле”, расположенная по направлению выезда из центра города, для автобусных маршрутов работает в штатном режиме.

Схема: Таллиннская горуправа

Временные изменения на столичных маршрутах общественного транспорта 18.02–28.02.2021

Троллейбусная линия 1 с остановки ”Лилле” заменяется автобусным маршрутом 71; Лилле-Каубамая: