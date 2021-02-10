10.02.2021, 13:53

СХЕМА | Троллейбусы маршрутов 1 и 5 в Таллинне временно будут заменены автобусами


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Trollid
TrollFoto: Tanel Meos

С 18 по 28 февраля троллейбусы маршрутов 1 и 5 будут заменены на остановке ”Лилле” (по направлению к Каубамая и Балтийскому вокзалу) автобусами маршрутов 71 и 75. Пересадку можно будет осуществить на временной остановке на Палдиски мнт.

Временные изменения обусловлены строительством железнодорожного виадука Eesti Raudtee на перекрестке Палдиски мнт. и ул. Техника. Задача нового виадука — увеличить пропускную способность Балтийского вокзала для поездов, следующих в направлении Тапа, Тарту, Нарвы, Рапла, Вильянди и Пярну. Изменения обеспечат более гибкий график для прибывающих и отходящих с Балтийского вокзала поездов.

С 18 по 28 февраля остановка ”Лилле” для направляющихся в центр города автобусов и троллейбусов будет временно закрыта. Ее заменит временная остановка, расположенная перед перекрестком с ул. Лилле, примерно в 150 м от нынешней одноименной остановки. На время ремонта она станет конечной остановкой для троллейбусов маршрутов 1 и 5, двигающихся в направлении центра города, и стартовой остановкой для замещающих автобусов линий 71 и 75, а также временной остановкой для автобусных маршрутов 22, 26, 26A, 33, 41, 41B и 43.

В направлении, ведущем из центра города, возле здания троллейбусного парка (Палдиски мнт., 48А) открыта временная остановка, расположенная примерно в 200 м пути от нынешней остановки ”Лилле”. Она также станет на период ремонта временной первой остановкой для направляющихся в Мустамяэ троллейбусов маршрутов 1 и 5 и конечной остановкой для замещающих автобусов маршрутов 71 и 75. Также здесь будут останавливаться автобусы линий 22, 26, 26A, 33, 41, 41B и 43.

Остановка ”Лилле”, расположенная по направлению выезда из центра города, для автобусных маршрутов работает в штатном режиме.

Схема: Таллиннская горуправа

Временные изменения на столичных маршрутах общественного транспорта 18.02–28.02.2021

Троллейбусная линия 1 с остановки ”Лилле” заменяется автобусным маршрутом 71; Лилле-Каубамая:

  • Маршрут по направлению к Каубамая: Палдиски мнт. (первая остановка на остановке направляющихся в депо троллейбусов), Тоомпуйестеэ, Каарли пст., площадь Вабадузе, Эстония пст., ул. Каубамая.
  • Маршрут по направлению к Лилле: ул. Каубамая, Рявала пст., Театральная площадь, Эстония пст., площадь Вабадузе, Каарли пст., Тоомпуйестеэ, ул. Техника, ул. Роху, ул. Теллискиви, ул. Ристику, Палдиски мнт., конечная возле здания по адресу Палдиски мнт., 48А.
  • На замещающем маршруте выполняются все остановки маршрута троллейбусной линии 1 в обоих направлениях.


Троллейбусная линия 5 заменяется автобусным маршрутом 75; Лилле-Балтийский вокзал:

  • Маршрут по направлению к Балтийскому вокзалу: Палдиски мнт. (первая остановка на остановке направляющихся в депо троллейбусов), Тоомпуйестеэ, ул. Раннамяэ.
  • Маршрут по направлению к Лилле: ул. Раннамяэ, Тоомпуйестеэ, улицы Техника, Роху, Теллискиви, Ристику, Палдиски мнт., конечная возле здания по адресу Палдиски мнт., 48А.
  • На замещающем маршруте выполняютсся все остановки маршрута троллейбусной линии 5 в обоих направлениях.


Для пересадки на Палдиски мнт. предусмотрены следующие временные автобусные остановки:

  • По направлению из города возле здания по адресу Палдиски мнт., 48А — стартовая остановка троллейбусных линий 1 и 5 (по направлению в Мустамяэ), конечная для замещающих автобусных маршрутов 71 и 75 и дополнительная для маршрутов 22, 26, 26A, 33, 41, 41B и 43.
  • По направлению в центр города на Палдиски мнт. перед перекрестком с ул. Лилле — стартовая остановка для замещающих линий 71 и 75, конечная для троллейбусных маршрутов 1 и 5, а также замещающая остановка для автобусных маршрутов 22, 26, 26A, 33, 41, 41B и 43.


Остановка ”Лилле” по направлению в центр города будет закрыта с 18 по 28 февраля.

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