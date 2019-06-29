СХЕМА | Смотрите, какие дороги перекрыты в связи со съемками фильма Нолана

Город предоставляет возможность перекрыть на время съемок выезды на Пярнуское шоссе с улиц Сакала, Сюда, Роозикрантси, Харидузе, Тынисмяги и Татари (но с исключением для посетителей ЗАГСа).

Также будут закрыты выезды на Пярнуское шоссе с улиц Луха, Винеэри, парка Диаконисси, а также улиц Пайде, Магдалеэна и Рапла.

Перекрытие предполагает создание зон безопасности возле остановок общественного транспорта, а также широкое оповещение общественности об изменениях в движении общественного транспорта в трамваях, автобусах, на остановках общественного транспорта и прочими средствами. Помимо размещения информации на досках объявлений и широкого оповещения, в информационной кампании на остановках также будут задействованы волонтеры.

Частичное закрытие Пярнуского шоссе во время съемок в Таллинне для обеспечения безопасности:

Начало закрытия Пярнуского шоссе - 29.06.2019 в 01:00;

Окончание закрытия Пярнуского шоссе - 30.06.2019 в 23:59;

Участок, на котором будет закрыто Пярнуское шоссе - От перекрестка бульваров Каарли и Эстония до улицы Тонди;

Масштабы закрытия Пярнуского шоссе

a) Не будет закрыто движение на участке между улицами Лийвалайа и Суур-Америка, за исключением временной остановки движения продолжительностью до 5 минут на время проведения съемок и/или передвижения воздушного транспорта, чтобы обеспечить безопасность пользователям общественного транспорта;

b) Не будет закрыт ни один участок для автобусов, микроавтобусов и трамваев, осуществляющих маршрутные перевозки, перечисленные средства общественного транспорта будут пропускаться через перекрытый участок, за исключением временного закрытия сроком до 15 минут на время проведения съемок и/или передвижения воздушного транспорта, чтобы обеспечить безопасность пользователям общественного транспорта;

c) Не будет закрыто движение для пешеходов, за исключением временных ограничений сроком до 15 минут на время проведения съемок и/или передвижения воздушного транспорта, чтобы обеспечить безопасность пешеходов;

d) Не будет перекрыто движение для транспорта, обслуживающего новобрачных, с улицы Татари к Таллиннскому департаменту записи гражданских актов (Пярнуское шоссе, 67) и оттуда на улицу Лийвалайа, за исключением временного приостановления движения продолжительностью до 5 минут на время проведения съемок и/или передвижения воздушного транспорта, чтобы обеспечить безопасность;

e) Не будут закрыты проходящие под виадуком улицы Техника, Койду и Вана-Лыуна, за исключением временного приостановления движения сроком до 5 минут на время проведения съемок и/или передвижения воздушного транспорта, чтобы обеспечить безопасность участников движения на перечисленных улицах в непосредственной близости от виадука на Пярнуском шоссе;

f) Не будет закрыта на всем обозначенном участке ни одна полоса движения ни на одном из направлений:

29.06.2019 с 01:00 до 06:00 и

29.06.2019 с 23:00 до 24:00 и

30.06.2019 с 00:00 до 06:00 и

30.06.2019 с 23:00 до 23:59, а также в указанное время одну полосу в каждом направлении смогут использовать все транспортные средства, за исключением временного перекрытия сроком до 5 минут для проведения подготовки к съемкам, чтобы обеспечить безопасность, а также на Пярнуском шоссе на всем участке перекрытия разрешены только повороты направо на улицы Суур-Америка (по направлению из города) и Лийвалайа (по направлению в город);

g) Участок останется открытым для оперативного транспорта.

При закрытии Пярнуского шоссе открытыми останутся



a) Улица Сакала, на которой будет организовано двустороннее движение со въездом и выездом на улицы Татари и Кентманни, закрыт будет лишь выезд с улицы Сакала на Пярнуское шоссе;

b) Улица Сюда, на которой будет организовано двусторонне движение со въездом и выездом на улицу Лийвалайа, будет закрыт лишь выезд с улицы Сюда на Пярнуское шоссе;

c) Улица Роозикрантси, на которой будет организовано двустороннее движение со въезом и выездом на б. Каарли, закрыт будет лишь выезд с Роозикрантси на Пярнуское шоссе;

d) Улица Харидузе, на которой будет организовано двустороннее движение со въездом и выездом на улицу Тынисмяги, закрыт будет лишь выезд на Пярнуское шоссе;

e) Улица Тынисмяги будет использоваться в обоих направлениях с возможностью въезда и выезда на б. Каарли и улицу Туви, закрыт будет лишь выезд на Пярнуское шоссе;

f) Улица Вяйке-Америка, на которой будет открыто движение в обоих направлениях со въездом и выездом на улицу Тоом-Кунинга, закрыт будет выезд на Пярнуское шоссе;