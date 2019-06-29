СХЕМА | Смотрите, какие дороги перекрыты в связи со съемками фильма Нолана

Таллиннская горуправа передала компании Warner Bros и их местным представителям Allfilm условия, на которых возможно проведение съемок на Пярнуском шоссе и прилегающих к нему улицах.
Ограничения движения действуют в течение двух выходных дней: в субботу, 29 июня, с часа ночи, и до полуночи воскресенья, 30 июня (до 23:59). Ограничения распространяются на отрезке Пярнуского шоссе от площади Вабадузе до начала улицы Тонди. По оценке Таллиннского транспортного департамента, организация движения будет напоминать действовавшую в 2014 году организацию движения во время ремонта трамвайных путей на Пярнуском шоссе.
Во время съемок должен быть обеспечен беспрепятственный проезд для оперативного транспорта. В течение всего периода будет обеспечено движение общественного транспорта, однако возможны временные ограничения продолжительностью не более 15 минут.
На перекрестке улиц Лийвалайа и Суур-Америка движение будет продолжаться, однако и тут возможны кратковременные ограничения продолжительностью не более 5 минут.
Движение пешеходов на Пярнуском шоссе будет обеспечено, однако в интересах обеспечения их безопасности, а также безопасности воздушного транспорта, на время съемок или полетов возможно ограничение движения продолжительностью до 15 минут.
Должен быть обеспечен беспрепятственный доступ молодоженов и их гостей в ЗАГС, расположенный по адресу Пярнуское шоссе 67, ограничение движения не должно составлять более 5 минут.
В ночные часы, когда съемки приостановлены, должна быть обеспечена возможность движения легкового транспорта по одной полосе Пярнуского шоссе – 29 июня с часа ночи и до шести часов утра, а также 23:00-24:00, и 30 июня с часа ночи до 6:00 и с 23:00 до полуночи.
В эти дни движение продолжится по улицам Техника, Койду и Вана-Лыуна, однако там также могут быть кратковременные ограничения движения на время съемок или полетов - возможно ограничение движения продолжительностью до 5 минут.
Город предоставляет возможность перекрыть на время съемок выезды на Пярнуское шоссе с улиц Сакала, Сюда, Роозикрантси, Харидузе, Тынисмяги и Татари (но с исключением для посетителей ЗАГСа).
Также будут закрыты выезды на Пярнуское шоссе с улиц Луха, Винеэри, парка Диаконисси, а также улиц Пайде, Магдалеэна и Рапла.
Перекрытие предполагает создание зон безопасности возле остановок общественного транспорта, а также широкое оповещение общественности об изменениях в движении общественного транспорта в трамваях, автобусах, на остановках общественного транспорта и прочими средствами. Помимо размещения информации на досках объявлений и широкого оповещения, в информационной кампании на остановках также будут задействованы волонтеры.
Частичное закрытие Пярнуского шоссе во время съемок в Таллинне для обеспечения безопасности:
Начало закрытия Пярнуского шоссе - 29.06.2019 в 01:00;
Окончание закрытия Пярнуского шоссе - 30.06.2019 в 23:59;
Участок, на котором будет закрыто Пярнуское шоссе - От перекрестка бульваров Каарли и Эстония до улицы Тонди;
Масштабы закрытия Пярнуского шоссе
a) Не будет закрыто движение на участке между улицами Лийвалайа и Суур-Америка, за исключением временной остановки движения продолжительностью до 5 минут на время проведения съемок и/или передвижения воздушного транспорта, чтобы обеспечить безопасность пользователям общественного транспорта;
b) Не будет закрыт ни один участок для автобусов, микроавтобусов и трамваев, осуществляющих маршрутные перевозки, перечисленные средства общественного транспорта будут пропускаться через перекрытый участок, за исключением временного закрытия сроком до 15 минут на время проведения съемок и/или передвижения воздушного транспорта, чтобы обеспечить безопасность пользователям общественного транспорта;
c) Не будет закрыто движение для пешеходов, за исключением временных ограничений сроком до 15 минут на время проведения съемок и/или передвижения воздушного транспорта, чтобы обеспечить безопасность пешеходов;
d) Не будет перекрыто движение для транспорта, обслуживающего новобрачных, с улицы Татари к Таллиннскому департаменту записи гражданских актов (Пярнуское шоссе, 67) и оттуда на улицу Лийвалайа, за исключением временного приостановления движения продолжительностью до 5 минут на время проведения съемок и/или передвижения воздушного транспорта, чтобы обеспечить безопасность;
ТОП
e) Не будут закрыты проходящие под виадуком улицы Техника, Койду и Вана-Лыуна, за исключением временного приостановления движения сроком до 5 минут на время проведения съемок и/или передвижения воздушного транспорта, чтобы обеспечить безопасность участников движения на перечисленных улицах в непосредственной близости от виадука на Пярнуском шоссе;
f) Не будет закрыта на всем обозначенном участке ни одна полоса движения ни на одном из направлений:
29.06.2019 с 01:00 до 06:00 и
29.06.2019 с 23:00 до 24:00 и
30.06.2019 с 00:00 до 06:00 и
30.06.2019 с 23:00 до 23:59, а также в указанное время одну полосу в каждом направлении смогут использовать все транспортные средства, за исключением временного перекрытия сроком до 5 минут для проведения подготовки к съемкам, чтобы обеспечить безопасность, а также на Пярнуском шоссе на всем участке перекрытия разрешены только повороты направо на улицы Суур-Америка (по направлению из города) и Лийвалайа (по направлению в город);
g) Участок останется открытым для оперативного транспорта.
При закрытии Пярнуского шоссе открытыми останутся
a) Улица Сакала, на которой будет организовано двустороннее движение со въездом и выездом на улицы Татари и Кентманни, закрыт будет лишь выезд с улицы Сакала на Пярнуское шоссе;
b) Улица Сюда, на которой будет организовано двусторонне движение со въездом и выездом на улицу Лийвалайа, будет закрыт лишь выезд с улицы Сюда на Пярнуское шоссе;
c) Улица Роозикрантси, на которой будет организовано двустороннее движение со въезом и выездом на б. Каарли, закрыт будет лишь выезд с Роозикрантси на Пярнуское шоссе;
d) Улица Харидузе, на которой будет организовано двустороннее движение со въездом и выездом на улицу Тынисмяги, закрыт будет лишь выезд на Пярнуское шоссе;
e) Улица Тынисмяги будет использоваться в обоих направлениях с возможностью въезда и выезда на б. Каарли и улицу Туви, закрыт будет лишь выезд на Пярнуское шоссе;
f) Улица Вяйке-Америка, на которой будет открыто движение в обоих направлениях со въездом и выездом на улицу Тоом-Кунинга, закрыт будет выезд на Пярнуское шоссе;
g) Улица Татари, на которой будет открыто движение в обоих направлениях со въездом и выездом на улицы Веэренни и Вана-Лыуна, будет закрыт выезд на Пярнуское шоссе, исключение будет сделано для транспорта, обслуживающего вступающих в брак - с улицы Татари к Таллиннскому департаменту записи гражданских актов (Пярнуское шоссе, 67), которое может быть перекрыто не более, чем на 5 минут на время проведения съемок и/или передвижения воздушного транспорта для обеспечения безопасности;
h) Улица Луха, которая будет использоваться в обоих направлениях с въездом и выездом на улицы Вирмализе и Вяйке-Америка, будет закрыт выезд на Пярнуское шоссе;
i) Улица Винеэри, на которой будет организовано двустороннее движение с въездом и выездом на ул. Вана-Лыуна, закрыт будет лишь выезд на Пярнуское шоссе;
j) Выезд из парка Диаконисси, с двусторонним движением и въезом/выездом на переулок Асула и ул. Асула, закрыт будет выезд на Пярнуское шоссе;
k) Улица Пайде, с двусторонним движением и въездом/выездом на улицу Кауба, закрыт будет выезд на Пярнуское шоссе;
l) Улица Магдалеэна, с двусторонним движением и въездом/выездом на переулок Асула и улицу Марта, закрыт будет выезд на Пярнуское шоссе;
m) Улица Рапла, с двусторонним движением и въездом/выездом на улицу Кауба, закрыт будет выезд на Пярнуское шоссе.
Для пользователей общественного транспорта
a) Будут созданы зоны безопасности вблизи остановок общественного транспорта, предназначенные для ожидания транспорта, оттуда волонтеры будут провожать пассажиров до транспорта и из него в зону безопасности или на пешеходный переход;
b) За три дня до введения изменений в работу общественного транспорта (зоны безопасности + прерывание движения продолжительностью до 15 минут и т.п.) в дневное время волонтеры начнут проводить разъяснительную работу на остановках, в т.ч. на русском языке + на остановках появятся схемы;
c) За пять дней до введения изменений на остановках появятся объявления о закрытии остановок на время съемок и о зонах безопасности, а также их расположении; также информация о движении общественного транспорта 29.06.2019 и 30.06.2019 по свободному графику; информация должна быть доступна вплоть до полного возобновления движения общественного транспорта 30.06.2019 и после этого соответствующим образом удалена;
d) В автобусах, трамваях и троллейбусах должно быть организовано оповещение, т.к. люди используют разные виды общественного транспорта при пересадках, чтобы информация о вводимых изменениях достигла наибольшего числа людей;
e) Для распространения информации следует использовать в общественном транспорте инфо-экраны (партнера TLT), а также места для размещения в транспорте рекламных объявлений;
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