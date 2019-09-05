СХЕМА | Смотрите, как будет ходить общественный транспорт и какие улицы перекроют во время Таллиннского марафона

На Пярнуском шоссе (от площади Виру до бульвара Эстония) с 8:45 до 9:10 и с 10:00 до 10:25;

На бульваре Мере и на Раннамяэ теэ с 8:30 до 16:00;

На улице Сууртюки (от бульвара Пыхья до Тоомпуйестеэ) с 8:30 до 16:00);

На бульваре Пыхья (от бульвара Мере до улицы Соо) с 8:50 до 9:50;

На бульваре Пыхья (от улицы Соо до улицы Копли) с 9:10 до 15:45;

На улицах Курси и Каласадама с 8:50 до 9:30;

На улицах Каларанна, Весиленнуки и Леннусадама с 8:50 до 9:35;

На улице Теэстузе (от улицы Соо до улицы Каларанна) с 9:05 до 9:45;

На улице Соо с 8:50 до 9:50;

На улице Копли (от улицы Малева до бульвара Пыхья) с 9:10 до 15:45;

На улице Копли (от улицы Сыле до конечной остановки трамваев) с 10:25 до 14:00;

На улице Ристику (от улицы Копли до бульвара Кольде) с 9:15 до 11:15;

На бульваре Кольде, в т.ч. на перекрестке между бульваром Кольде и улицей Сыле с 9:25 до 11:55;

На пешеходно-велосипедных дорожках пляжа Строоми с 10:00 до 14:20;

На улицах Лахепеа и Сооди с 9:35 до 11:10;

На Палдиском шоссе в обоих направлениях движения (от разворота на улице Лахепеа до улицы Оявеэре), кроме общественного транспорта, с 9:35 до 11:25. Объезд в направлении въезда в город и выезда из города будет направлен через Мустамяэ теэ - Таммсааре теэ - Эхитаяте теэ;

На улице Мустйыэ (от Палдиского шоссе до улицы Кыргепинге) и на пешеходно-велосипедной дорожке улицы Кыргепинге с 9:35 до 11:15;

На пешеходно-велосипедной дорожке Эхитаяте теэ со стороны зоопарка с 9:40 до 11:40;

На пешеходно-велосипедных дорожках Палдиского шоссе от ворот Зоопарка до Эхитаяте теэ и в пешеходном туннеле дорожного узла Хааберсти от 9:50 до 12:20;

На пешеходно-велосипедных дорожках Раннамыйза теэ с 9:55 до 12:40;

На пешеходно-велосипедных дорожках Вана-Раннамыйза теэ с 10:00 до 12:50;

На тропе здоровья Ыйсмяэского болота с 10:10 до 13:00;

На пешеходно-велосипедной дорожке улицы Вабаыхумуузеуми с 10:15 до 13:20;

На пешеходно-велосипедной дорожке по побережью от Эстонского музея под открытым небом до пляжа Строоми с 9:40 до 13:40;

На улице Пельгулинна с 9:30 до 13:30;

На улице Коплиранна с 10:20 до 13:40;

На улице Анкру с 10:20 до 14:45;

На улицах Сепа и Малева с 10:25 до 15:15;

На проходящей через Каламая, Пыхья-Таллинн и Кесклинн трассе забега и на прилегающих к ней улицах организация движения будет осуществляться в соответствии с согласованной схемой дорожного движения. Движение будет нарушено с 8:00 до 16:00.

В порт можно будет попасть через улицы Уус-Садама и Ахтри. Более точные указания зависят от хода строительства Рейди теэ.

Дорожное движение будет открыто после окончания забега и уборки средств организации дорожного движения, на основании распоряжения, поступившего от штаба оперативного управления.

Для установки и уборки средств организации дорожного движения, движение вблизи маршрута забега может быть нарушено с 00:30 до 18:00.

Дорожное движение будут организовывать лицензированные регулировщики. Безопасность забега будут обеспечивать регулировщики дорожного движения, охранники и судьи на трассе. Жители, оперативные автомобили и транспорт местных учреждений будут пропускаться на усмотрение регулировщиков, согласно принятым решениям и сигналам.