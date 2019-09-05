СХЕМА | Сегодня в районе Таллиннского порта изменится организация движения

Для движения будет открыта улица Лоотси и участок улицы Йыэ от улицы Кару до перекрестка с улицей Ахтри. В это же время будет закрыт участок улицы Туукри перед перекрёстком улиц Ахтри-Лоотси-Туукри-Йыэ.

”На улице Йыэ будет открыто по одной полосе движения в обе стороны. Это означает, что можно будет через перекресток Нарвского шоссе и улицы Пронкси попасть на улицу Йыэ, а затем повернуть на улицу Ахтри. Аналогичная схема действует и в обратном направлении — с улицы Ахтри можно повернуть на улицу Йыэ. Кроме этого, для движения будет открыта улица Лоотси, через которую можно будет попасть в порт или выехать на улицу Ахтри. Напрямую с улицы Йыэ проехать на улицу Лоотси пока будет нельзя, для этого нужно будет сделать небольшой круг, повернув на улицу Ахтри”, — сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

В это же время, 5 сентября в 22.00 будет закрыт для движения участок улицы Туукри от ответвления улицы Лоотси до перекрестка с улицей Ахтри. Это значит, что проехать по улице Ахтри на улицу Туукри будет нельзя. Тем водителям, которые раньше использовали для движения улицу Туурки для проезда на Мере пуйестеэ, нужно будет проехать по улице Уус-Садама и повернуть на улицу Лоотси или использовать Нарвское шоссе. Ответвление улицы Лоотси по-прежнему будет закрыто для движения.