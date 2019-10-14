14.10.2019, 14:30

СХЕМА: Каким образом при сломанном котле угарный газ проникает в жилые помещения

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rus.delfi.ee
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Как мы уже писали ранее, во время расследования причин трагедии в Какумяэ, унесшей жизни трех детей, было обнаружено, что утечку угарного газа в жилые помещения спровоцировала поврежденная газовая труба, выводящая воздух наружу (дымоход).

Предлагаем вашему вниманию интерактивную схему, показывающую, каким образом газ может оказаться в помещениях при поврежденной трубе.

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