СХЕМА: Каким образом при сломанном котле угарный газ проникает в жилые помещения

Как мы уже писали ранее, во время расследования причин трагедии в Какумяэ, унесшей жизни трех детей, было обнаружено, что утечку угарного газа в жилые помещения спровоцировала поврежденная газовая труба, выводящая воздух наружу (дымоход).
Предлагаем вашему вниманию интерактивную схему, показывающую, каким образом газ может оказаться в помещениях при поврежденной трубе.
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