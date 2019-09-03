СХЕМА ДВИЖЕНИЯ: Открывается первый участок улицы Рейди

«Это в некотором смысле исторический момент, так как для движения будет открыт первый участок улицы Рейди, строительство которой завершится в конце этого года. Движение будет открыто в 22.00 на участке от перекрестка с улицей Пикксильма до Нарвского шоссе. Движение на этом участке будет односторонним, с направлением в сторону перекрестка у Русалки и оттуда дальше в сторону Пирита и Ласнамяэ», - сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Кроме этого, в связи с продолжением строительства улицы Рейди, в понедельник, 9 сентября в промежуток между утренними и вечерними часами пик будет закрыт для асфальтирования перекресток улиц Уус-Садама и Рейди. Движение будет восстановлено к вечернему часу пик.

Вечером этого дня улица Уус-Садама на участке от перекрестка с улицей Туукри до дома по адресу Уус-Садама 19 станет односторонней с направлением движения в порт. Кроме этого, будет закрыта улица Петроолеуми на участке от выезда к D-терминалу до улицы Туукри.

Из порта можно будет выехать по открытому для движения участку улицы Рейди, а также по улице Лоотси, которая будет открыта 5 сентября. В порт можно будет попасть по улице Лоотси и по улице Уус-Садама, которая станет односторонней.