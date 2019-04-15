Шеф-повар Пеэтер Пихель откроет ресторан в новом таллиннском центре фотоискусства Fotografiska

Концепция ресторана в центре Fotografiska будет сосредоточена вокруг идеи ”Устойчивого наслаждения” шеф-повара Пола Свенссона. В центре идеи находится еда, которая имеет отличный вкус и не наносит вреда окружающей среде. За эту концепцию ресторан Fotografiska в Стокгольме получил много значимых международный премий, в том числе в 2017 году был удостоен титула лучшего музейного ресторана Leading Culture Destination Awards.

Центр фотографии Fotografiska в Таллинне откроется в июне в ”Красном доме” творческого городка Теллискиви в Таллинне. Ресторан будет расположен на верхнем этаже здания, благодаря чему оттуда откроется прекрасный панорамный вид на Тоомпеа и Каламая.

При сервировке блюд ресторан будет исходить из принципа бережного использования ресурсов. Например, передники персонала будут изготовлены из старых одеял, ящики для цветов будут изготовлены из железа с крыши церкви Св. Лаврентия на Курессааре, из старых противней будут изготовлены новые подносы для хлеба и бутылки из-под вина получат новую жизнь благодаря студентам Академии искусств. От использования свечей и срезанных цветов было решено отказаться.

”Мы — не fine dining ресторан, мы предлагаем людям вкусную и честно приготовленную еду. Мы руководствуемся принципом ’lehest juureni, ninast sabani’ (От листа до корня, от носа до хвоста). Другими словами, все местные продукты, которые попадут к нам на кухню, будут максимально использованы, как для приготовления блюд, так и при смешивании коктейлей за барной стойкой. Минимальные отходы, которые неизбежно возникнут в ресторане, попадут в компост, через 24 часа из них получится земля. В свою очередь мы отдадим ее хуторянам, которые снабжают ресторан продуктами, и другим местным ресторанам, которые сами выращивают, например, приправы”. — говорит Пихель.

Ресторан Fotografiska в Стокгольме с такой же концепцией завоевал любовь посетителей благодаря бережному использованию ресурсов при приготовлении еды. Шведская команда с нетерпением ждет, что таллиннский ресторан также будет распространять философию устойчивого развития.