Шахта Estonia из-за вспышки коронавируса приостановила работу

Руководитель Enefit Kaevandused Андрес Вайнола сказал, что при принятии любого решения предприятие учитывает самый важный приоритет — здоровье людей. В качестве профилактической меры с понедельника будут переведены в режим дистанционной работы все работники Eesti Energia, находящиеся в Ида-Вирумаа, если характер их работы позволяет работать дистанционно. Будут восстановлены все меры предосторожности, действовавшие во время распространения вируса весной. Логистика сланца будет функционировать, а это значит, что нет риска прекращения подачи сланца на заводы сланцевого масла и электростанции”, — рассказал Андрес Вайнола.

19 августа коронавирус был диагностирован у 1 работника шахты, после чего предприятие выявило и отправило на тест всех 17 коллег, с кем заболевший мог контактировать. Предприятие дополнительно занимается выявлением других коллег, с кем носители вируса могли контактировать. Закрытие шахты касается свыше 700 человек из Eesti Energia, а также из партнерских предприятий.

В следующий четверг Eesti Energia примет решение относительно необходимости следующих шагов по предотвращению распространения вируса на основании уже новой информации.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!