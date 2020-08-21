Шахта Estonia из-за вспышки коронавируса приостановила работу

В концерне Eesti Energia сегодня принято решение на неделю остановить работу шахты Estonia для защиты здоровья работников, поскольку по состоянию на утро пятницы у 12 работников шахты диагностирован коронавирус. Всего протестировано 18 работников, у 6 тест негативный.
Руководитель Enefit Kaevandused Андрес Вайнола сказал, что при принятии любого решения предприятие учитывает самый важный приоритет — здоровье людей. В качестве профилактической меры с понедельника будут переведены в режим дистанционной работы все работники Eesti Energia, находящиеся в Ида-Вирумаа, если характер их работы позволяет работать дистанционно. Будут восстановлены все меры предосторожности, действовавшие во время распространения вируса весной. Логистика сланца будет функционировать, а это значит, что нет риска прекращения подачи сланца на заводы сланцевого масла и электростанции”, — рассказал Андрес Вайнола.
19 августа коронавирус был диагностирован у 1 работника шахты, после чего предприятие выявило и отправило на тест всех 17 коллег, с кем заболевший мог контактировать. Предприятие дополнительно занимается выявлением других коллег, с кем носители вируса могли контактировать. Закрытие шахты касается свыше 700 человек из Eesti Energia, а также из партнерских предприятий.
В следующий четверг Eesti Energia примет решение относительно необходимости следующих шагов по предотвращению распространения вируса на основании уже новой информации.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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