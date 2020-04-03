Сезон навигации на остров Аэгна откладывается

По словам вице-мэра Андрея Новикова, ситуация отслеживется оперативно, и точная дата возможного начала навигации будет назначена в ходе текущей ситуации.

”Из-за режима чрезвычайного положения мы не считаем целесообразным начинать сезон навигации в запланированную дату, — сказал вице-мэр Андрей Новиков. — Мы постоянно следим за ситуацией, и на основании полученной информации определим даты начала и завершения навигации”.

Паромное сообщение между Таллинном и островом Аэгна сезонное; первоначально открытие навигации было запланировано на 4 мая, а завершение — на 27 сентября. Паром ”Веста” отходит с причала Горхолла (бывший причал Linda liin), поездка до острова длится примерно один час. Всего на паром помещается около 40 пассажиров.