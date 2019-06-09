Съезд EKRE выступил против трудовой иммиграции: в советское время треть населения Эстонии прибыла издалека

Председателем партии был выбран уже в седьмой раз Март Хельме. Его заместителями вновь стали Мартин Хельме, Яак Мадиссон и Хенн Пыллуаас.

Хельме заявил, выступая на съезде с речью, что EKRE является самой быстрорастущей по численности партией.

«Мы обеспечили себе стабильную поддержку в 18-20 процентов, у нас есть представительства в половине местных самоуправлений, наша фракция в Рийгикогку выросла с семи до 19 человек, у нас есть депутат в Европарламенте, мы находимся в правительстве, где нам принадлежит треть министерских портфелей», - перечислил достижения своей политической силы Хельме.

«Мы движемся против ветра, но мы движемся в гору. Будущее — за нами», - добавил он.

В политическом заявлении конгресс EKRE призвал подписать общественный договор по сдерживанию иммиграции и сохранения эстонского национального дома.

«Обращаем внимание на то, что иммиграция в Эстонию в последние три года скачкообразно возросла. Если в 2016 году было выдано иностранцам почти 1800 временных разрешений на работу, то в 2017 — почти 4500, а в 2018 — около 18500», - говорится в заявлении.

Отмечается, что помимо трудовых мигрантов, в Эстонию приезжают иммигранты из России и Украины, которые сразу получают вид на жительство. Осложняет ситуацию то, что на южной границе и в портах отсутствует пограничный контроль. По мнению авторов заявления, в Эстонии может находиться свыше 10 000 нелегальных рабочих. Среди иностранных студентов тоже имеются сотни тех, кто приехал в Эстонию не за знаниями.

«Считаем, что Эстонии нужен общественный договор, согласно которому государство не может уступать давлению и решать экономические проблемы, импортируя дешевую рабочую силу. Использование дешевой рабочей силы тормозит рост зарплат и инновации, увеличивает отток наших людей за границу», - говорится в заявлении.