Севший вчера на мель в Балтийском море паром Viking Line продолжил свой путь

Пассажирский паром Viking Grace, севший на мель всего в пятистах метрах от порта Мариехамн, наконец отправился по направлению к Турку в сопровождении буксира Zeus, сообщает YLE.
Ночью паром был отбуксирован в порт. Пассажиров эвакуировали, и водолазы береговой охраны дважды проверили судно на пробоины.
Как сообщает глава пресс-службы Viking Line Йоханна Бойер-Сванстрём, финские пассажиры продолжат путь на борту Viking Grace. Пассажиры из Швеции будут доставлены обратно в Стокгольм на пароме Viking Amorella.
Причиной происшествия, по словам исполнительного директора Viking Line Яна Хансеса, стал штормовой ветер. Вечером в субботу ветер вблизи побережья Аландских островов достигал в порывах 30 метров в секунду.
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