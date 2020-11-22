Севший вчера на мель в Балтийском море паром Viking Line продолжил свой путь

Ночью паром был отбуксирован в порт. Пассажиров эвакуировали, и водолазы береговой охраны дважды проверили судно на пробоины.

Как сообщает глава пресс-службы Viking Line Йоханна Бойер-Сванстрём, финские пассажиры продолжат путь на борту Viking Grace. Пассажиры из Швеции будут доставлены обратно в Стокгольм на пароме Viking Amorella.

Причиной происшествия, по словам исполнительного директора Viking Line Яна Хансеса, стал штормовой ветер. Вечером в субботу ветер вблизи побережья Аландских островов достигал в порывах 30 метров в секунду.

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Подробнее состояние судна будет оцениваться на судоверфи. Установлением причины инцидента займется Центр расследования происшествий Otkes.

Паром Viking Grace направлялся из Стокгольма в Турку с остановкой в Мариехамне. На борту судна был 331 пассажир и 98 членов экипажа. Никто из них не пострадал.