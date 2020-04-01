Северо-Эстонскую больницу обманули: вместо трети масок пришла всякая ерунда

"Как уже говорилось, с индивидуальными средствами защиты - так называемое военное положение", - отметил глава лечебного учреждения Агрис Пеэду.
По его словам, из ожидаемого количества масок поступило 25 000, в остальных коробках находилась всякая мелочь, которую больница не заказывала.
Как сказал Пеэду, ситуация сложная, по всей вероятности поставщик просто не смог получить желаемого количество масок.
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Как ранее сообщил министр государственного управления Яак Ааб, с китайской стороной подписан договор на поставку защитных масок на сумму 11,4 млн долларов.
Сегодня эту партию масок погрузили в Китае на самолет и завтра к обеду она должна прибыть в Эстонию.
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